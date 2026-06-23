Hortolândia: radar controlador de velocidade começa a operar no “Superviário”

Ação da Prefeitura de Hortolândia, a partir desta segunda-feira (22), tem o objetivo de contribuir com a segurança viária na cidade; velocidade máxima de 50 km/h

Motoristas devem ficar atentos a partir de segunda-feira (22), com um novo ponto de radar implantado pela Prefeitura de Hortolândia no “Superviário”. Com o objetivo de evitar sinistros de trânsito, garantindo a segurança viária, o dispositivo fica a 100 metros da esquina com a rua Ana Profetisma da Silva com limite máximo para velocidade de 50 km/h.

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“A medida visa reduzir a velocidade dos condutores e garantir a segurança viária no trecho. O local apresenta índice elevado de acidentes, incluindo ocorrências fatais relacionadas ao excesso de velocidade. O equipamento atuará como medida preventiva para preservar vidas e disciplinar o tráfego”, explica o diretor de operações da Secretaria de Mobilidade Urbana, José Eduardo Vasconcellos.

De acordo com a secretaria de Mobilidade Urbana, o ponto escolhido é estratégico já que, próximo ao radar, existe uma passagem de pedestre devidamente sinalizada em nível e também uma passarela que dá acesso à região posterior do Open Shopping. A sinalização vertical e horizontal também foi reforçada para dar total visibilidade ao equipamento. Atualmente, Hortolândia conta com 40 pontos de radares.

SEGURANÇA VIÁRIA

Além da implantação de radares controladores de velocidade, principal medida adotada pela Administração Municipal para a redução de mortes no trânsito da cidade em 2019, a Prefeitura realiza o reforço da sinalização de solo, para salvar vidas no trânsito e uma série de ações, que vão de atividades educativas com motoristas e pedestres e investimentos na malha cicloviária.

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