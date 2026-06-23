O Rua 7 São Fernando é o campeão de 2026 do futsal de Santa Bárbara d’Oeste. A equipe conquistou o título após vitória por 2 a 1 sobre o Esmeralda, nesta segunda-feira (22), em final disputada no Ginásio Municipal Djaniro Pedroso, que estava lotado.

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O time abriu 2 a 0 com dois gols de Wesley de Oliveira ainda no primeiro tempo. Na etapa final, Tauan Alves descontou para o Esmeralda, mantendo a emoção até o apito final.

“Parabenizamos os finalistas e todas as equipes que participaram de mais uma grande edição do Campeonato Barbarense de Futsal. Tivemos uma final emocionante, com o ginásio cheio. Isso demonstra a força do esporte no nosso Município”, destacou o secretário de Esportes, Vinícius Furlan.

Ao final da partida, também foi entregue o prêmio de artilheiro da competição para Renan Ferreira, que marcou 13 gols pelo Fúria, e Ricardo Pontes e Weverton Cassoli, ambos do Esmeralda, ganharam o troféu de goleiros menos vazados.

Treinado por Elton Francisco Santos, com Everton Henrique Pinheiro como auxiliar, o Rua 7/São Fernando contou com os seguintes atletas no elenco: Felipe Dagnoni, Gabriel dos Santos, Kauã Favaro, Kleber Alves Jr., Lucas Matos, Nathan Luiz, Nathan Rodrigues, Paulo Henrique Vitório, Rafael Henrique, Schumacher Gomes, Tiago Lázaro, Vinícius Moraes e Wesley de Oliveira.

Os campeões do futsal barbarense:

2012 – Padoca

2013 – San Rochester

2014 – San Rochester

2015 – San Rochester

2016 – San Rochester

2017 – RB Sport

2018 – Padoca

2019 – RB Sport

2020 – Arena R3

2021 – Competição não realizada por conta da pandemia da Covid-19

2022 – Mônaco Zabani/Esmeralda

2023 – Mônaco Zabani/Esmeralda

2024 – Esmeralda

2025 – Rua 7/São Fernando

2026 – Rua 7 São Fernando