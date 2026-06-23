O vice-prefeito Odir Demarchi foi empossado prefeito de Americana, na manhã desta terça-feira (23). Ele ficará no cargo por 13 dias, durante licença não remunerada do prefeito Chico Sardelli, que realizará uma viagem particular.

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A cerimônia de posse foi conduzida pelo presidente da Câmara, Léo da Padaria, com a presença de Chico e Odir. Na cerimônia, o prefeito Chico Sardelli destacou a parceria com o vice desde o primeiro dia de mandato e desejou sucesso a ele no período.

“O Odir acompanha tudo de perto e está por dentro de todos as pautas e projetos, então tenho certeza que o trabalho vai continuar durante esses dias. Vou descansar em família, para recarregar as energias e retornar ao trabalho com muita dedicação e amor”, disse Chico. O vice agradeceu a confiança e oportunidade.

Fala Odir

“Sou grato ao prefeito Chico pela confiança em mim, desde o primeiro dia de mandato, e vou me dedicar muito para dar continuidade no trabalho que estamos realizando juntos”, afirmou.