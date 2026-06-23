A taróloga e numeróloga Sol Viana participou na última segunda-feira (22), do programa Tarde Nacional, da Rádio Nacional do Rio de Janeiro, onde compartilhou suas previsões sobre a Copa do Mundo e o desempenho da Seleção Brasileira na competição.

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Durante a entrevista ao vivo, Sol chamou a atenção dos ouvintes ao afirmar que, de acordo com suas análises espirituais e interpretações através do Baralho Cigano, o Brasil não deverá conquistar o tão sonhado hexacampeonato nesta edição do torneio.

Segundo a especialista, as cartas indicam que a Seleção Brasileira terá dificuldades ao longo da competição e não conseguirá alcançar o título mundial.

“Infelizmente, dentro das leituras que realizei, não vejo o Brasil chegando ao hexacampeonato nesta Copa. As energias apontam desafios importantes e um caminho que não culmina com a conquista da taça”, afirmou.

Reconhecida por suas previsões em áreas como política, entretenimento, esportes e comportamento, Sol Viana acumula anos de experiência em consultas, estudos esotéricos e análises através do Tarô e da Numerologia. Ao longo de sua trajetória, participou de programas de rádio, televisão e veículos de comunicação de diferentes regiões do país, levando ao público suas interpretações e previsões sobre acontecimentos de interesse nacional.

Durante a conversa no Tarde Nacional, a especialista também destacou que previsões representam tendências energéticas observadas no momento da consulta e que os acontecimentos podem ser influenciados por diversos fatores ao longo do tempo.

A participação de Sol Viana despertou a curiosidade dos ouvintes e movimentou as redes sociais, especialmente entre os apaixonados por futebol que acompanham cada detalhe da campanha brasileira na busca por mais um título mundial.

A entrevista completa foi ao ar pela Rádio Nacional do Rio de Janeiro durante o programa Tarde Nacional, às 15h30.

Sobre a Sol Viana

Sol Viana é espiritualista, astróloga, taróloga e terapeuta holística.

Descobriu sua mediunidade ainda na infância e, após enfrentar um câncer, passou a se dedicar integralmente à espiritualidade.

Possui formações em Tarot Mitológico, Baralho Cigano, Reiki, aromaterapia e terapias integrativas. Ao longo da trajetória, realizou milhares de atendimentos voltados ao autoconhecimento, amor e equilíbrio energético. Também compartilha conteúdos sobre astrologia, tarot e espiritualidade nas redes sociais e na televisão.