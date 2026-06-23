Em sua 39ª edição, a CASACOR São Paulo, maior mostra de arquitetura e decoração das Américas, acontece pela segunda vez no Parque da Água Branca, em São Paulo, um dos mais importantes parques da cidade. O evento, que ocorre de 02 de junho a 9 de agosto, tem como tema “Mente e coração” um convite para refletir sobre nosso interior.

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Confira abaixo os nossos principais destaques do CasaCor 2026:

Beatriz Quinelato / créditos: MCA EstúdioBeatriz Quinelato Arquitetura | Cozinha Brastemp – Um lugar de transformação: Com a premissa de criar uma cozinha afetuosa. Beatriz distribui seu projeto em 72m² em parceria com a Brastemp, desenhado para ser viva e funcional, preparada para receber visitantes, workshops e experimentos. Felipe Carolo Arquitetura e Restauro | Casa Jacob Itaú Personnalité: Em sua segunda participação na mostra, arquiteto Felipe Carolo em parceria com o Itaú Personnalite, volta as origens de sua família em uma homenagem em vida aos 100 anos de seu avô, que também é responsável pelo nome do projeto. O ambiente de 77m², é uma casa pensada para um homem mais velho, repleta de referências, moveis e objetos originais da casa da família. Rodra Arquitetura | Fantasia à mesa: O arquiteto Rodra mostra toda a sua excelência em sua segunda participação na CASACOR, inspirado pelo filme “Maria Antonieta” de Sofia Copola, para construir uma narrativa sensorial entre memória, afeto e imaginação. O ambiente traduz, de forma autoral, a estética da corte francesa do século XVIII a partir de uma leitura contemporânea, lúdica e precisa.

João Panaggio | CASA DA MARCENARIA BRASILEIRA | DURATEX: Em seu ambiente de 250 m² desenvolvido em parceria com a Duratex, João Panaggio traduz a investigação sobre a madeira como linguagem, memória e construção cultural. Reconhecido pelo olhar sensível sobre os processos construtivos e pela valorização do fazer artesanal, o arquiteto transforma a marcenaria em narrativa arquitetônica, revelando a relação entre gesto, técnica e criação.