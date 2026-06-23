A equipe cadete de handebol feminino da secretaria de Esportes de Americana conquistou mais uma vitória pela LHI (Liga de Handebol do Interior). A partida, válida pela quinta rodada da competição, foi realizada no domingo (21), no ginásio de handebol do Complexo Poliesportivo “Milton Fenley Azenha”, o Centro Cívico.

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Jogando em casa, a equipe americanense mostrou consistência ao longo da partida e venceu o confronto diante do Semjel Bragança Paulista por 18 a 13. Essa é a terceira vitória seguida da equipe, que ocupa momentaneamente a quarta colocação no torneio.

Fala Didi, técnico do Handebol Feminino

“Foi uma vitória muito importante para a sequência da equipe na competição. As atletas conseguiram executar bem o que vem sendo trabalhado nos treinamentos e esse resultado valoriza o empenho do grupo e mostra a evolução que a equipe vem alcançando a cada rodada”, destacou o professor e técnico da equipe, Jurandir Batista, o Didi.

“É muito positivo acompanhar o desenvolvimento das nossas equipes de base e ver esse trabalho se transformar em resultados dentro de quadra. Essa vitória do handebol feminino reforça a importância do investimento no esporte em Americana e do trabalho realizado diariamente com os nossos jovens atletas”, comemorou o secretário interino de Esportes, Pedro Peol.

O próximo compromisso de Americana pela competição será no dia 4 de julho, contra a equipe de Itapira, jogando na cidade de Salto.