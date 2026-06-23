Unacon, 4 anos: atendimento oncológico a mais de 2 mil pacientes

A Unacon (Unidade de Alta Complexidade em Oncologia) de Americana completou quatro anos de funcionamento nesta quinta-feira (18), consolidando sua atuação como referência regional no atendimento especializado aos pacientes com câncer. Desde sua inauguração até maio deste ano, a unidade já atendeu 2.254 pacientes, oferecendo assistência integral e tratamento de alta complexidade à população de Americana e municípios da região.

Atualmente, a unidade realiza, em média, mais de 2.300 atendimentos ambulatoriais por mês, incluindo consultas médicas especializadas, sessões de tratamento oncológico, procedimentos de enfermagem, exames diagnósticos e atendimentos multiprofissionais. Desde a inauguração, foram registrados 88.315 atendimentos.

Mensalmente, também são realizadas mais de 700 sessões de tratamento oncológico, entre quimioterapias infusionais, terapias hormonais orais e injetáveis, além da administração de medicações de suporte voltadas ao manejo de doença avançada. Entre 500 e 550 pacientes permanecem em tratamento ativo contínuo, demandando acompanhamento e assistência especializada.

Ao longo desses quatro anos, a Unacon tem se destacado pela oferta de assistência integral, reunindo equipes de diferentes especialidades para acompanhar os pacientes em todas as etapas do tratamento, desde a primeira consulta até o seguimento clínico.

Atualmente, a unidade oferece consultas oncológicas nas especialidades de cabeça e pescoço, urologia, mastologia, aparelho digestivo e oncologia clínica. Para atender à demanda assistencial, a unidade conta com equipe multidisciplinar formada por médicos especialistas, enfermeiros, técnicos de enfermagem, psicólogo, assistente social, nutricionista, farmacêuticos e profissionais administrativos.

Para a coordenadora da Unacon, Raquel Cordeiro, o aniversário da unidade representa uma oportunidade de reconhecer a dedicação da equipe e a confiança depositada pelos pacientes no serviço. “Completar quatro anos de funcionamento é motivo de orgulho para todos nós. Mais do que números, essa trajetória é construída por histórias de superação, acolhimento e cuidado. Cada atendimento representa o compromisso da nossa equipe em oferecer um tratamento de qualidade, pautado pelo respeito, pela segurança e pela atenção às necessidades de cada paciente. Seguimos firmes na missão de oferecer assistência especializada e de excelência aos pacientes oncológicos de Americana e região”, destacou.

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Além dos avanços assistenciais, a unidade investe continuamente na qualificação dos processos e no fortalecimento das ações de humanização, contribuindo para uma experiência de cuidado cada vez mais acolhedora, segura e centrada no paciente.

O diretor-geral do Hospital Municipal Dr. Waldemar Tebaldi e da Unacon, Ruy Santos, ressaltou a importância da unidade para a rede pública de saúde. “Ao longo desses quatro anos, a Unacon consolidou um trabalho pautado pela excelência assistencial e pelo compromisso com a vida. O volume de atendimentos realizados demonstra a relevância desse serviço para Americana e toda a região. Seguimos empenhados em fortalecer cada vez mais a qualidade do cuidado oferecido aos pacientes oncológicos. Celebrar essa trajetória é reconhecer o trabalho de todos os profissionais que fazem a diferença diariamente na vida de tantas pessoas”, afirmou.

Para marcar a data do aniversário, pacientes, familiares e colaboradores participaram de uma celebração especial realizada na unidade. Em clima de festa junina, o encontro contou com música, decoração temática e momentos de confraternização, reforçando os vínculos construídos diariamente entre profissionais, pacientes e familiares.

O secretário de Saúde de Americana, Danilo Carvalho Oliveira, enalteceu a importância da Unacon e o impacto direto que o serviço traz para a vida dos moradores. “A consolidação da Unacon reflete o nosso compromisso em estruturar uma saúde pública eficiente, que ampara a população no momento em que ela mais precisa. Ter essa estrutura funcionando plenamente em Americana significa poupar as famílias de grandes deslocamentos e garantir respostas rápidas no diagnóstico e acompanhamento. É um avanço substancial na nossa rede, que fortalece as políticas públicas de bem-estar e proporciona dignidade aos cidadãos”, pontuou.

A presidente do Grupo Chavantes, Dra. Letícia Belotto Turim, destacou o papel da unidade na ampliação do acesso ao tratamento especializado. “Os quatro anos da Unacon representam uma trajetória construída com compromisso, dedicação e responsabilidade com a saúde da população. A unidade se consolidou como referência no atendimento oncológico, oferecendo assistência especializada, acolhimento e segurança aos pacientes e seus familiares. Temos muito orgulho de fazer parte dessa história e de contribuir para que cada vez mais pessoas tenham acesso a um tratamento de qualidade, realizado com excelência. Seguiremos investindo na qualificação dos serviços e no fortalecimento da assistência prestada à população”, ressaltou.

A Unacon é administrada pelo Grupo Chavantes, por meio de gestão compartilhada com a Secretaria Municipal de Saúde da Prefeitura de Americana.

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