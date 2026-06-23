2ª edição do Kart Terapia de Nova Odessa recebe 64 participantes

Evento de inclusão realizado em frente ao Paço Municipal foi destinado às pessoas com deficiência

Um grande sucesso! Essa foi a avaliação da Secretaria de Esportes e Lazer da Prefeitura de Nova Odessa sobre o Kart Terapia, evento realizado no último sábado (20), em frente ao Paço Municipal, que contou com 64 participantes em sua segunda edição. A iniciativa, que utiliza a prática esportiva como ferramenta de inclusão, desenvolvimento e lazer, foi promovida em parceria com o GRUMAA – Grupo de Mães Acolhedoras do Autismo, e o apoio do piloto Gene Fireball, tendo como foco as pessoas com deficiência (PcD).

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O prefeito Cláudio José Schooder, o Leitinho – que fez questão de acompanhar o evento esportivo – voltou a reforçar o compromisso do município com a inclusão e a promoção da qualidade de vida. “Temos o dever de criar essas oportunidades de acesso ao esporte e ao lazer para todos. O Kart Terapia é um exemplo de que a atividade física é fundamental, uma vez que promove a integração e a socialização de crianças”, afirmou.

De acordo com o secretário-adjunto de Esportes de Nova Odessa, José Henrique de Carvalho, o evento atingiu as expectativas, tendo em vista a importância da atividade como ferramenta para trabalhar os estímulos sensoriais. “Contamos com a participação de muitas crianças atípicas em um evento que ajuda a melhorar os estímulos, o equilíbrio e a coordenação. Os pais elogiaram e até pediram a realização de outras edições ao longo do ano”, destacou.

A presidente do GRUMAA, Carine Sena, relatou a satisfação por parte dos familiares que estiveram presentes. “Foi um evento maravilhoso, incrível, inclusive com devolutivas gratificantes das mães, e até de um jovem, que participou pela primeira vez. Agradecemos a todos os envolvidos pela excelente organização. É um evento que precisa entrar para o calendário municipal, e ganhar maior visibilidade”, disse.

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