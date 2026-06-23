Ação rápida da Polícia Militar resultou na recuperação de dois aparelhos de telefone celular roubados; um adulto foi preso e um adolescente apreendido

Jovem em cana- Uma ocorrência de roubo a residência mobilizou equipes do 48º BPM/I (Batalhão de Policiamento Militar do Interior) na noite desta segunda-feira (22), em Sumaré. Quatro jovens, com idades entre 16 e 20 anos, foram apontados como autores da invasão a uma casa no bairro Vila Miranda.

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Segundo a Polícia Militar, os criminosos invadiram o imóvel localizado na Rua Alzira Pires Fofano e, mediante grave ameaça às vítimas, roubaram diversos pertences, entre eles um veículo, aparelhos celulares, cartões bancários e outros objetos de valor.

Após o crime, os policiais iniciaram diligências com base nas informações fornecidas pelas vítimas e no rastreamento dos celulares roubados. A ação permitiu localizar e abordar os suspeitos que apresentavam características compatíveis com as descritas pelas vítimas.

Durante a ocorrência, os policiais recuperaram um aparelho Samsung Galaxy e um iPhone que haviam sido levados durante o assalto. Os quatro envolvidos foram encaminhados ao Plantão Policial para reconhecimento formal.

Após a análise da ocorrência, a autoridade policial ratificou a prisão de um dos suspeitos, de 20 anos, enquanto um adolescente de 16 anos foi apreendido por ato infracional análogo ao crime de roubo. Os outros dois envolvidos, de 16 e 18 anos, foram ouvidos e liberados.

Ex descumpre medida protetiva em Hortolândia- jovem

Também na segunda-feira, uma equipe da PM foi acionada para atender uma ocorrência de violência doméstica na Rua Osmílton Teixeira, no bairro Chácara Recreio Alvorada, em Hortolândia.

No local, uma mulher de 28 anos informou que o ex-companheiro permanecia dentro da residência e se recusava a sair, apesar de existir uma medida protetiva de urgência em vigor contra ele. Durante a abordagem, o próprio homem admitiu ter conhecimento da ordem judicial e confirmou que estava descumprindo a determinação.

Ele foi conduzido à Delegacia de Defesa da Mulher de Hortolândia, onde teve a prisão ratificada pelos crimes de violação de domicílio e descumprimento de medida protetiva, permanecendo à disposição da Justiça.

Procurado por tráfico é capturado

Ainda em Hortolândia, durante atendimento de uma denúncia relacionada ao tráfico de drogas no Jardim Sumarezinho, policiais militares abordaram um homem de 25 anos.

Embora nada de ilícito tenha sido encontrado com ele, consulta aos sistemas policiais apontou a existência de um mandado de prisão em aberto pelo crime de tráfico de drogas. O procurado foi levado à Delegacia de Polícia de Hortolândia, onde permaneceu preso para cumprimento da ordem judicial.