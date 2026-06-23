Os vereadores estudam criar a CPI do Prato Feito em Sumaré, para investigar contratos entre a administração e empresas prestadoras de serviço na cidade. Em nota, a prefeitura informou que se trata de contratos firmados na administração anterior.

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A sessão dos vereadores acontece esta terça-feira e o processo deve avançar com falas a favor e contra os governos atual (Henrique do Paraíso) e anterior (Luiz Dalben).

Nota da prefeitura- CPI do Prato Feito

A Prefeitura Municipal de Sumaré recebe com absoluta tranquilidade a notícia da instauração da denominada CPI Prato Feito pela Câmara Municipal, que investigará contratos firmados durante a gestão anterior.

O Poder Executivo reafirma seu total respeito às prerrogativas constitucionais de fiscalização exercidas pelo Poder Legislativo, reconhecendo que a transparência, o controle dos atos administrativos e a correta aplicação dos recursos públicos constituem pilares fundamentais da administração pública.

Desde o primeiro momento, a Prefeitura colocará à disposição da Comissão Parlamentar de Inquérito todas as informações, documentos e esclarecimentos que forem formalmente solicitados, colaborando de forma ampla, transparente e institucional para o pleno esclarecimento dos fatos.

A atual gestão tem compromisso permanente com a legalidade, a eficiência administrativa e a boa aplicação dos recursos públicos, especialmente daqueles destinados a áreas sensíveis e prioritárias, como a alimentação escolar.

Acreditamos que toda iniciativa que contribua para o esclarecimento da verdade fortalece as instituições democráticas e amplia a confiança da população nos órgãos públicos. Por essa razão, a Prefeitura vê a apuração como uma oportunidade para que os fatos sejam analisados de forma técnica, imparcial e responsável, permitindo que todas as circunstâncias sejam devidamente esclarecidas.

A população de Sumaré pode ter a certeza de que a Administração Municipal continuará trabalhando com seriedade, responsabilidade e absoluto respeito ao interesse público, mantendo-se à disposição para colaborar com todas as etapas da investigação.

Prefeitura de Sumaré