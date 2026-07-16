Pontos de Entrega Voluntária (PEVs) estão distribuídos em diferentes regiões da cidade e são opção para descarte regular e gratuito de materiais

Mais uma etapa do mutirão de retirada de lixo e entulho descartado irregularmente foi concluída pela Prefeitura de Hortolândia. A ação foi concluída na segunda-feira (13), em uma área verde localizada na avenida Pau Brasil, no Jardim Conceição. Na semana passada, a ação aconteceu na rua México, próximo da Praça João Paulo II, no Jardim Santa Clara.

De acordo com a Secretaria de Serviços Urbanos, os espaços que receberam descarte irregular ficam próximos de contêineres e de Pontos de Entrega Voluntária (PEVs) para o descarte correto e regular. Ações como esta estão reforçadas desde 2022, sob determinação do prefeito Zezé Gomes.

Outros pontos da cidade também receberam ações de zeladoria. A “Praça dos Namorados”, no Jardim Campos Verdes, foi contemplada com a poda do mato e o início da implantação da base de uma academia ao ar livre que será instalada na área. No Parque Socioambiental Lago da Fé, maior área de lazer da cidade localizada no Parque Gabriel, a roçagem também foi concluída em toda a extensão do espaço.

A limpeza, zeladoria e recuperação dos espaços públicos em todas as regiões de Hortolândia acontecem diariamente seguindo um cronograma. Por semana, em média, 20 espaços públicos recebem ações da Prefeitura. Também acontece a retirada dos lixos depositados nas lixeiras e contêineres e a manutenção geral dos dispositivos.