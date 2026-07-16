Nesta semana houve a exoneração de Régis Cardoso da Prefeitura de Americana. Em portaria publicada na segunda-feira (13), o ocupante de cargo comissionado de secretário-adjunto sai do governo Chico Sardelli (PL) para integrar a coordenação da pré-campanha do filho, Franco Sardelli (PL), para concorrer a deputado estadual.

Régis integrou a equipe da campanha do atual prefeito de Americana, prestando assessoria técnica no Executivo municipal e, posteriormente, reforçando as campanhas da base do governo na cidade. Tem formação em Publicidade e com larga passagem pela Câmara Municipal. Além disso, teve grande destaque na gestão do ex-prefeito Omar Najar em anos anteriores.

Jovem e já experiente, RC é – como dizem nos bastidores políticos – ‘bom de voto e de trabalho’. Agora deixa a prefeitura para reforçar o time de Franco Sardelli na busca pela tão sonhada cadeira na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo.