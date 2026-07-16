PAT de Hortolândia tem vagas de emprego temporárias de 180 dias

Leia + sobre economia, emprego e mercado

Você tem habilitação para dirigir veículo utilitário e quer atuar na área? O PAT (Posto de Atendimento ao Trabalhador), órgão da Prefeitura de Hortolândia, está com 27 vagas de emprego. Destas, 15 são para motorista entregador.

Há ainda duas vagas temporárias de 180 dias para abastecedor de linha de produção. O PAT disponibiliza também vagas para outros cargos (confira o quadro abaixo). As vagas são em Hortolândia e cidades da região.

Quem se interessou por alguma dessas vagas, pode candidatar-se de forma on-line no portal Emprega Brasil do governo federal (CLIQUE AQUI).

Quem preferir, pode candidatar-se presencialmente no PAT de Hortolândia, que fica na Praça de Atendimento do Paço Municipal, localizado na rua Professora Celina Franceschini Bueno, 100, Jardim Metropolitan. O órgão funciona de segunda a sexta-feira, das 8h às 16h30.

Para candidatar-se presencialmente às vagas, os interessados devem apresentar Carteira de Identidade (RG), Cadastro de Pessoa Física (CPF) e Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS) nos formatos físico (em papel) ou digital. Currículo e comprovante de residência são documentos opcionais, e cuja apresentação não é obrigatória.

O PAT de Hortolândia reforça que as vagas ficam disponíveis até as datas limites, ou até os limites de candidatos estabelecidos pelos empregadores forem atingidos.

1º ENCONTRO MENSAL DE EMPREGO

Para impulsionar a geração de trabalho formal na cidade, a Prefeitura promoveu a primeira edição do Encontro Mensal de Emprego, no mês passado. Foram atendidas 255 pessoas no evento, que disponibilizou 180 vagas de emprego.

Confira abaixo os requisitos, valores dos salários, locais de trabalho e as datas limites das 27 vagas de emprego divulgadas pelo PAT de Hortolândia:

Cargo PcDs inclusas Vagas Escolaridade Experiência Salário Local de trabalho Data limite Ajudante de obras Não 5 Ensino Fundamental incompleto Sim R$ 2.302,75 Hortolândia 20/07 Vendedor porta a porta Não 1 Ensino Médio completo Sim R$ 1.758,00 Campinas 21/07 Auxiliar de limpeza Não 1 Ensino Fundamental completo Sim R$ 1.821,89 Sumaré 30/07 Motorista entregador Não 15 Ensino Fundamental completo Sim R$ 6.000,00 Hortolândia 07/08 Analista de negócios Não 1 Ensino Médio completo Sim R$ 4.000,00 Hortolândia 13/08 Abastecedor de linha de produção OBS.: vagas temporárias por 180 dias Não 2 Ensino Médio completo Sim Não informado Hortolândia 14/08 Técnico de segurança do trabalho Não 2 Ensino Médio completo Sim R$ 3.800,00 Hortolândia 14/08

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NM DO WHATSAPP