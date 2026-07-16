PAT de Hortolândia tem vagas de emprego temporárias de 180 dias
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Você tem habilitação para dirigir veículo utilitário e quer atuar na área? O PAT (Posto de Atendimento ao Trabalhador), órgão da Prefeitura de Hortolândia, está com 27 vagas de emprego. Destas, 15 são para motorista entregador.
Há ainda duas vagas temporárias de 180 dias para abastecedor de linha de produção. O PAT disponibiliza também vagas para outros cargos (confira o quadro abaixo). As vagas são em Hortolândia e cidades da região.
Quem se interessou por alguma dessas vagas, pode candidatar-se de forma on-line no portal Emprega Brasil do governo federal (CLIQUE AQUI).
Quem preferir, pode candidatar-se presencialmente no PAT de Hortolândia, que fica na Praça de Atendimento do Paço Municipal, localizado na rua Professora Celina Franceschini Bueno, 100, Jardim Metropolitan. O órgão funciona de segunda a sexta-feira, das 8h às 16h30.
Para candidatar-se presencialmente às vagas, os interessados devem apresentar Carteira de Identidade (RG), Cadastro de Pessoa Física (CPF) e Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS) nos formatos físico (em papel) ou digital. Currículo e comprovante de residência são documentos opcionais, e cuja apresentação não é obrigatória.
O PAT de Hortolândia reforça que as vagas ficam disponíveis até as datas limites, ou até os limites de candidatos estabelecidos pelos empregadores forem atingidos.
1º ENCONTRO MENSAL DE EMPREGO
Para impulsionar a geração de trabalho formal na cidade, a Prefeitura promoveu a primeira edição do Encontro Mensal de Emprego, no mês passado. Foram atendidas 255 pessoas no evento, que disponibilizou 180 vagas de emprego.
Confira abaixo os requisitos, valores dos salários, locais de trabalho e as datas limites das 27 vagas de emprego divulgadas pelo PAT de Hortolândia:
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Cargo
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PcDs inclusas
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Vagas
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Escolaridade
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Experiência
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Salário
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Local de trabalho
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Data limite
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Ajudante de obras
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Não
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5
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Ensino Fundamental incompleto
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Sim
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R$ 2.302,75
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Hortolândia
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20/07
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Vendedor porta a porta
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Não
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1
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Ensino Médio completo
|
Sim
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R$ 1.758,00
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Campinas
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21/07
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Auxiliar de limpeza
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Não
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1
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Ensino Fundamental completo
|
Sim
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R$ 1.821,89
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Sumaré
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30/07
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Motorista entregador
|
Não
|
15
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Ensino Fundamental completo
|
Sim
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R$ 6.000,00
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Hortolândia
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07/08
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Analista de negócios
|
Não
|
1
|
Ensino Médio completo
|
Sim
|
R$ 4.000,00
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Hortolândia
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13/08
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Abastecedor de linha de produção
OBS.: vagas temporárias por 180 dias
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Não
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2
|
Ensino Médio completo
|
Sim
|
Não informado
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Hortolândia
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14/08
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Técnico de segurança do trabalho
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Não
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2
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Ensino Médio completo
|
Sim
|
R$ 3.800,00
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Hortolândia
|
14/08
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