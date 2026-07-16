Coronel Hugo Araújo homenageado- De autoria do vereador Careca do Esporte, foi protocolado, na Câmara Municipal, um projeto de decreto legislativo que propõe a concessão do Título Honorífico de Cidadão Barbarense ao coronel Hugo Araújo Santos, atual comandante do Policiamento Rodoviário do Estado de São Paulo.

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Com mais de 30 anos de atuação na Polícia Militar do Estado de São Paulo, ele possui destacada trajetória profissional, tendo exercido funções de comando em diversas regiões do Estado.

Coronel Hugo Araújo

Bacharel em Direito, mestre e doutor em Ciências Policiais de Segurança e Ordem Pública, também é especialista em gerenciamento de crises, negociação policial e comportamento suicida, além de atuar como instrutor na formação de policiais militares.

Na justificativa da homenagem, Careca do Esporte destaca os relevantes serviços prestados pelo coronel Hugo à segurança pública, bem como sua contribuição para o fortalecimento das ações de policiamento no Estado de São Paulo, com reflexos positivos para a região de Santa Bárbara d’Oeste.

O Título Honorífico de Cidadão Barbarense é concedido pela Câmara Municipal a personalidades que, embora não sejam naturais do município, tenham se destacado por sua atuação e pelos relevantes serviços prestados à comunidade barbarense.