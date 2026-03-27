Hortolândia inicia campanha de vacinação contra gripe: Dia D neste sábado (28)

Prefeitura irá fazer imunização contra a doença nas UBSs Amanda II e Novo Ângulo, das 8h às 16h30; Dia D também terá atualização de vacinas

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Está na hora de se proteger contra a gripe. A Prefeitura de Hortolândia inicia a campanha de vacinação contra a doença, neste sábado (28/03). O município irá abrir a campanha com o Dia D nas UBSs (Unidades Básicas de Saúde) Amanda II e Novo Ângulo. As unidades farão a imunização das 8h às 16h30. Hortolândia segue as determinações preconizadas pelo Ministério da Saúde e pelo governo do Estado para a campanha deste ano. No Dia D neste sábado, a Prefeitura também fará a atualização de carteiras de vacinação.

De acordo com a Secretaria de Saúde, a vacinação será realizada para três públicos-alvos prioritários:

crianças de seis meses a menores de seis anos

gestantes

idosos a partir de 60 anos

A meta é imunizar, pelo menos, 90% dos públicos-alvos. A campanha acontecerá até o dia 30/05. Ao longo do período da campanha, outros públicos também serão imunizados, que são os seguintes:

Profissionais e trabalhadores de saúde

Puérperas

Professores do ensino básico e superior

Povos indígenas

Quilombolas

Pessoas em situação de rua

Profissionais das forças de segurança e salvamento

Profissionais das Forças Armadas

Pessoas com doenças crônicas não transmissíveis e outras condições clínicas especiais

Pessoas com deficiência permanente

Caminhoneiros

Trabalhadores de transporte coletivo rodoviário para passageiros urbanos e de longo curso

Trabalhadores dos correios

Trabalhadores portuários

População privada de liberdade, funcionários do sistema prisional

Jovens que cumprem medidas socioeducativas

A enfermeira do Programa de Imunização da Prefeitura, Ana Paula Fernandes, ressalta que pessoas com comorbidades devem comprovar que têm a doença para receber a vacina. A comprovação pode ser com receita ou relatório médico.

EVITAR COMPLICAÇÕES

A enfermeira reforça que é importante a população, em especial os públicos-alvos, receber a vacina contra a gripe todo ano. A vacina é a forma mais segura e eficaz para prevenir complicações mais graves da doença e evitar o risco de internação e óbito.

“Todo ano, a vacina é atualizada para imunizar contra as novas cepas do vírus da gripe que surgem. Além disso, este momento, em que ainda estamos no início do Outono, é oportuno para as pessoas se imunizarem antes da chegada do inverno, que é quando a tendência é de haver aumento de casos de gripe”, salienta a enfermeira. Ainda de acordo com Ana Paula Fernandes, a vacina demora três semanas para fazer efeito e proteger a pessoa contra a gripe.

Após o Dia D, a campanha continuará a ser realizada durante a semana nas UBSs de Hortolândia, das 7h30 às 15h30.

A Secretaria de Saúde reforça para a população que as salas de vacinação de sete unidades funcionam em horário ampliado durante a semana para possibilitar que a população possa se imunizar.

Confira abaixo quais são as sete UBSs:

Até às 17h30:

– UBS Amanda II

– UBS Dom Bruno Gamberini

– UBS Rosolém

– UBS Santa Clara

Até às 18h30:

– UBS Amanda I

– UBS Figueiras

– Parque do Horto

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