Hospital Seara faz campanha pra se recuperar após temporal

O Hospital SEARA precisa de você!

Devido às fortes chuvas de hoje, nosso atendimento foi suspenso.

Mais do que nunca, contamos com a solidariedade da população para mantermos o cuidado a quem mais precisa.

🙏 Sua doação faz toda a diferença!

📌 Doe pelo PIX: 30.760.263/0001-60

(Instituição Olguinha – mantenedora do Hospital SEARA)

✨ Juntos, somos mais fortes!

“Segundo o hospital filantrópico, nenhum dos pacientes ficou ferido, mas o atendimento foi totalmente interrompido por tempo indeterminado.

De acordo com Valquíria Thuler, diretora da unidade, a unidade teve boa parte do telhado e forro destruídos e outros dois muros que dão acesso à rua acabaram desabando. O espaço também foi afetado por queda de árvores e falta de energia elétrica.

