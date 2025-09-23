Hospital Seara faz campanha pra se recuperar após temporal

O Hospital SEARA precisa de você!
Devido às fortes chuvas de hoje, nosso atendimento foi suspenso.
Mais do que nunca, contamos com a solidariedade da população para mantermos o cuidado a quem mais precisa.
🙏 Sua doação faz toda a diferença!
📌 Doe pelo PIX: 30.760.263/0001-60
(Instituição Olguinha – mantenedora do Hospital SEARA)
✨ Juntos, somos mais fortes!
“Segundo o hospital filantrópico, nenhum dos pacientes ficou ferido, mas o atendimento foi totalmente interrompido por tempo indeterminado.
De acordo com Valquíria Thuler, diretora da unidade, a unidade teve boa parte do telhado e forro destruídos e outros dois muros que dão acesso à rua acabaram desabando. O espaço também foi afetado por queda de árvores e falta de energia elétrica.
