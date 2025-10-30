O Hospital Municipal Dr. Waldemar Tebaldi, a Unacon (Unidade de Assistência de Alta Complexidade em Oncologia) e a UPA (Unidade de Pronto Atendimento) São José, em Americana, abriram nesta quinta-feira (30) um processo seletivo para contratação de auxiliar de manutenção elétrica. As inscrições estão abertas até o dia 20 de novembro.

Para baixar o edital e fazer o cadastro do currículo, é necessário:

– Acessar o site www.santacasachavantes.org;

– No menu principal, clicar em “Transparência” e acessar o projeto “HMA, UNACON, UPA – Americana/SP – Contrato de Gestão n° 001-23”;

– Clicar em “Processo Seletivo para Colaboradores”;

– Fazer o download do edital correspondente;

– Cadastrar o currículo no link indicado no documento.

O Hospital Municipal Dr. Waldemar Tebaldi

a Unacon e a UPA São José são administrados pelo Grupo Chavantes, por meio de gestão compartilhada com a Secretaria Municipal de Saúde da Prefeitura de Americana.

Leia + notícias de Economia, emprego e mercado