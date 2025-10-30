O Palmeiras enfrentará a LDU, do Equador, nesta quinta-feira, 30, precisando vencer o adversário por quatro ou mais gols de diferença para se classificar para a final da Copa Libertadores. Uma missão difícil, mas não impossível para quem sabe como ninguém fazer balançar as redes na principal competição do continente. Levantamento do Bolavip Brasil descobriu que o Palmeiras é o clube mais goleador da história da Copa Libertadores, com a maior média de gols marcados desde que a competição passou a ser disputada, em 1960.

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NM DO WHATSAPP

São 253 partidas disputadas até o momento – a última, a derrota por 3 a 0 para a LDU em Quito, no jogo de ida da semifinal deste ano. Nada menos que 494 gols foram marcados até o momento, o que dá uma média de 1,95 gol por jogo.

Para se ter uma ideia, a LDU é o 17º colocado no mesmo ranking, com 1,46 gol por jogo desde que disputou a competição pela primeira vez, em 1970.

Melhor ataque da Libertadores deste ano

O Palmeiras tem o melhor ataque da Libertadores de 2025, com 26 gols marcados. Se ganhar da LDU com três gols de diferença, levará a disputa da semifinal para os pênaltis. Com quatro ou mais gols de vantagem, seguirá diretamente para a decisão do torneio.

Nos últimos dez anos, o Palmeiras venceu seus adversários na Libertadores com três ou mais gols de vantagem em 26 partidas, o equivalente a 25%. Ou seja, desde 2016, uma a cada quatro partidas do Palmeiras na Libertadores terminou com vitória alviverde com três ou mais gols de vantagem.

Melhor ataque da Libertadores na história

O Palmeiras é o maior goleador da história da Libertadores, considerando os 30 melhores times do ranking da Conmebol de 2025 e também a média de gols marcados por partida. Atrás dele está o Santos, com 1,87 gol por jogo. O Flamengo fecha o pódio, com 1,85 gol por partida disputada até o jogo de ida da semifinal da Libertadores de 2025.

Em números absolutos, o Palmeiras é o quinto time com mais gols marcados na história da Libertadores, atrás de River Plate (ARG), Peñarol (URU), Nacional (URU) e Olímpia (PAR). Todos eles com cerca de 100 ou mais jogos a mais do que o alviverde na competição.

Os dez times mais goleadores da história da Libertadores:

1 – Palmeiras: 1,95 gol por partida

2 – Santos: 1,87 gol por partida

3 – Flamengo: 1,85 gol por partida

4 – Cruzeiro: 1,84 gol por partida

5 – River Plate (ARG): 1,65 gol por partida

6 – Racing (ARG): 1,61 gol por partida

7 – Corinthians: 1,61 gol por partida

8 – Grêmio: 1,52 gol por partida

9 – São Paulo: 1,51 gol por partida

10 – Fluminense: 1,5 gol por partida

Leia + Sobre todos os Esportes