BikeCine pela primeira vez em Piracicaba nesta 5ª-feira (19h e 20h)

Cinema movido pela energia limpa de bicicletas une cultura, sustentabilidade e esporte, exibindo filmes curtas-metragens e “Flow”, animação premiada no Oscar

Um cinema totalmente movido a bicicletas! Esta é a proposta do BikeCine; cinema itinerante que funciona apenas com energia limpa e sustentável, gerada pelas pedaladas do próprio público. A cidade de Piracicaba recebe as sessões gratuitas e ao ar livre pela primeira vez, na quinta-feira, dia 30 de outubro, no Pequeno Pátio do Parque do Engenho Central, com patrocínio da Mirante.

No BikeCine, o público pode escolher de onde e como prefere assistir aos filmes: acomodados na plateia de 150 cadeiras ou pedalando nas estações de bicicletas, participando ativamente do funcionamento da sessão. No total, são 16 estações que captam a energia gerada pelos ciclistas: 12 bicicletas fixas e quatro bases para acoplar as bicicletas trazidas pelo próprio público, caso desejem.

É possível também colaborar pelo “pedal de mão”, um recurso do BikeCine planejado especialmente para a diversão das crianças, idosos e pessoas com mobilidade reduzida, promovendo maior acessibilidade na participação. O BikeCine é para todos.

A programação na cidade exibe uma sessão com filmes variados em curta-metragem, depois o longa-metragem “Flow”, uma singela animação que acompanha a trajetória de um gatinho num mundo inundado e foi vencedora do Oscar 2025 na categoria. O longa, que dispensa diálogos, já que a narrativa tem animais como personagens, traz uma mensagem profunda.

Os ingressos ficam disponíveis on-line para o público, pelo site Link e também serão distribuídos presencialmente no local, uma hora antes do evento. Todos os filmes contam com recursos de acessibilidade. O circuito de sessões patrocinadas pelo Instituto Aegea passa pelas cidades de Holambra, Piracicaba e Matão, no Estado de São Paulo, depois segue para Santa Catarina e Paraná.

A tecnologia BikeCine também está presente na projeção das imagens, a exibição dos filmes é feita na tela inflável da Airscreen, equipamento com tecnologia de ponta, que oferece alta qualidade para cinemas ao ar livre. Tudo para garantir a melhor experiência ao público.

O BikeCine une o amor pelo cinema ao bem-estar. É cultura, entretenimento, sustentabilidade e esporte juntos. Lançado no Brasil em 2024, o projeto já passou por mais de 30 cidades, apresentando cerca de 71 sessões para 10.055 pessoas.

Como funciona a energia do BikeCine

Ao invés de consumir energia para funcionar como um cinema regular, no BikeCine toda a eletricidade necessária para a sessão acontecer é gerada a partir das pedaladas do público nas estações de bicicletas. Seja para inflar e sustentar a tela, projetar o filme, o sistema de som e demais equipamentos, é utilizada apenas energia limpa e sustentável, sem emissão de poluentes e impactos negativos à natureza.

A energia das pedaladas se transforma em energia elétrica, pela cinética gerada dos movimentos do pedal. O BikeCine consome cerca de 2500 watts por hora e cada ciclista gera 200 watts, em média. Quanto mais rápidas forem as pedaladas, maior é a energia produzida, um sinalizador exibe a carga de energia em tempo real e avisa se é preciso pedalar mais. Durante as sessões, os participantes podem fazer revezamento nas pedaladas, para descansar e para que todos possam vivenciar a experiência.

“O projeto reúne pautas que consideramos importantes para a população e para o planeta. Assim, é uma grande alegria estrear o BikeCine em Piracicaba, com ele queremos proporcionar cultura, entretenimento, bem-estar, conscientização e inclusão. Quando o público vivencia a utilização da energia sustentável na prática, é estimulado a refletir sobre o consumo energético, além da colaboração coletiva e mobilidade urbana.”, compartilha Marco Costa, coordenador geral e idealizador do BikeCine.

Uma experiência cultural colaborativa, ecológica, inclusiva e diferenciada, o BikeCine tem parceria de desenvolvimento com os já bem-sucedidos cinemas ao ar livre: Cine Autorama e CineSolar.

O BikeCine em Piracicaba é viabilizado por meio da Lei Rouanet, incentivo a projetos culturais, com patrocínio da Mirante e Instituto Aegea, apoio da Prefeitura de Piracicaba, realização BikeCine, Ministério da Cultura e Governo Federal, do lado do povo brasileiro.

Serviço

BikeCine em Piracicaba

Data: 30 de outubro 2025 (quinta-feira)

Horário: 19h e 20h

Local: Parque Engenho Central (Pequeno Pátio)

Endereço: Av. Dr. Maurice Allain, 454, Nova Piracicaba – Vila Rezende, Piracicaba.

[Em caso de chuva: no Galpão 09, Parque Engenho Central]

Capacidade: 150 lugares em cadeiras, 12 bicicletas fixas e 4 estações disponíveis para o público acoplar a própria bicicleta.

Ingressos: entrada gratuita (reserva de ingressos on-line no Link ou retirada presencial, a partir de 1 hora antes).

Programação:

19h

Sessão de curtas-metragens (50 minutos – Livre)

20h

Flow

(de Gints Zilbalodis – Letônia – 2024 – Aventura/Fantasia/Animação – 1h25 – LIVRE)

Sinopse

O mundo parece ter chegado ao fim. Um gato solitário em um cenário pós-apocalíptico um dia é perseguido por cães e vê seu lar ser devastado por uma grande enchente. Buscando uma forma de sobreviver, enfrenta diferentes ameaças, até encontrar abrigo em um pequeno barco povoado por diversos animais. Nesse veleiro eles passam pelos desafios e perigos da adaptação a este novo mundo. Flow acompanha uma aventura por entre as ruínas de um mundo inundado e destruído, onde os sobreviventes buscam a ajuda e esperança de cada um.

