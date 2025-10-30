Centro TEA Os municípios da região de Campinas receberão capacitação técnica para adoção de políticas públicas e iniciativas voltadas a pessoas com Transtorno do Espectro Autista (TEA) e pessoas com deficiência. Os treinamentos estão a cargo da equipe do Centro TEA Paulista, inaugurado em junho na cidade de São Paulo.

O objetivo da iniciativa é ampliar o conhecimento dos profissionais, aprimorar o atendimento às pessoas com TEA e fortalecer políticas públicas voltadas à inclusão, permitindo a replicação do modelo do Centro TEA Paulista em todo o estado.

Desde sua inauguração, o Centro TEA Paulista já atendeu diversos municípios através de treinamentos específicos para 500 profissionais nas dos municípios de São Sebastião, Barretos, Araraquara, Motuca, São João da Boa Vista, entre outros.

A expectativa é que, nos próximos três anos, os municípios paulistas utilizem esse equipamento público para formação continuada dos profissionais.

Para ter acesso às capacitações, os gestores municipais interessados podem se inscrever através do telefone/whatsapp: (11) 3116-7406, através do e-mail: [email protected]

Luiz Armando Garlippe, chefe da Divisão de Reabilitação da cidade de Araraquara — um dos municípios que já participaram da capacitação — elogia a iniciativa:” O Centro TEA foi inaugurado há pouco tempo, mas já faz um excelente trabalho no direcionamento das políticas públicas voltadas às pessoas com autismo. Viemos aprender um pouco e implementar o que for de bom no nosso município.”

“Fomentar a capacitação significa construir uma sociedade inclusiva, mais justa, humana e acessível”, afirma José Antônio Lobo, diretor regional do Centro TEA Paulista.

O Centro TEA Paulista é uma iniciativa inédita da Secretaria de Estado dos Direitos da Pessoa com Deficiência do Estado de São Paulo, gerido pela Rede Teia AGIR.

Sobre o Centro TEA Paulista

Inaugurado em junho de 2025, o Centro TEA Paulista e Centro de Cidadania da Pessoa com Deficiência é um espaço completo para o acolhimento, atendimento e inclusão de pessoas com Transtorno do Espectro Autista.

Sobre a AGIR

A Agir (Associação de Gestão, Inovação e Resultados em Saúde) é uma instituição de direito privado, sem fins econômicos, que promove soluções em gestão e gerenciamento para o setor de saúde. Pautada por princípios legais e processos embasados na premissa de fazer bem feito, em tempo adequado e ao menor custo possível, a entidade atua em diversas regiões do Brasil, ofertando assistência apropriada e humanizada, com excelência, segurança, qualidade, acolhimento e empatia.

Atualmente, a Agir é responsável pela gestão das unidades de saúde da Secretaria Estadual de Saúde de Goiás — Crer, HDS, Hugol e Hecad — e da Secretaria Estadual de Saúde do Amazonas, com o Complexo Hospitalar Sul. A instituição também mantém o eixo educacional Ensino Agir e a Rede Teia, voltada ao atendimento de crianças e adolescentes diagnosticadas com autismo, com cinco unidades da Rede Teia em Goiás, duas em São Paulo e duas em Amazonas.

