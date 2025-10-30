Lançado há um ano, o ‘Cowbot’, ferramenta da JBS para consultas gratuitas, via WhatsApp, sobre a situação socioambiental de propriedades rurais da cadeia de fornecimento dos pecuaristas, já realizou mais de 30 mil análises no período. Com média de 92 consultas por dia útil, o ‘Cowbot’ se consolida como aliado dos pecuaristas na gestão socioambiental da cadeia de fornecimento, fortalecendo a rastreabilidade e a sustentabilidade na pecuária brasileira.

A alta recorrência de uso – três em cada quatro usuários retornam para consultas – demonstra a confiança dos produtores na ferramenta. Utilizado em 20 estados, com destaque para Pará, Mato Grosso, Goiás e Rondônia, o ‘Cowbot’ abrange todas as regiões do país. Além da pecuária, a ferramenta também pode ser utilizada para verificar a conformidade de propriedades de todo tipo de atividade agrícola, como as envolvidas na compra de grãos e outras commodities.

O ‘Cowbot’ funciona como um chat no WhatsApp,

que interage com interessados e oferece as informações. Ele permite que pecuaristas verifiquem a conformidade socioambiental de propriedades rurais antes de negociações, utilizando dados de geolocalização ou o número do Cadastro Ambiental Rural (CAR). A ferramenta analisa critérios como ausência de desmatamento, embargos ambientais, sobreposição com terras indígenas, quilombolas ou unidades de conservação.

Com tempo médio de resposta inferior a um minuto, a plataforma substitui processos que antes levavam cerca de três dias e dependiam de intermediários, muitas vezes com altos custos.

“O Cowbot democratiza o acesso a informações socioambientais, permitindo decisões mais seguras e conscientes, além de reduzir significativamente o risco de aquisição de animais de áreas irregulares”, afirma Fábio Dias, líder de Pecuária Sustentável da JBS. O objetivo da companhia é promover a rastreabilidade da cadeia de commodities em todo o território nacional, assim como faz a Plataforma Pecuária Transparente (PPT).

Plataforma Pecuária Transparente

A Plataforma Pecuária Transparente é uma iniciativa da JBS, protegida com tecnologia blockchain, onde os produtores podem registrar transações entre fornecedores de gado, com segurança, integridade e confidencialidade dos dados. A plataforma, também gratuita e acessível online mediante cadastro, está em constante evolução, incorporando ferramentas como busca de CAR por CPF ou CNPJ, multiprotocolos de avaliação socioambiental e melhorias contínuas na experiência do usuário.

A partir da plataforma os produtores podem organizar os dados de sua própria cadeia de fornecimento e emitir declarações de origem do gado que comercializam. Com essas iniciativas, a JBS reafirma seu compromisso com a transparência e a sustentabilidade na cadeia produtiva, promovendo práticas que contribuem para a preservação ambiental e o fortalecimento do setor agropecuário no Brasil.

Sobre a JBS

A JBS é uma empresa global líder em alimentos, com um portfólio diversificado de produtos de alta qualidade, incluindo frango, suínos, bovinos, cordeiros, peixes e proteínas vegetais. A companhia emprega mais de 280 mil pessoas e opera em mais de 20 países, como Brasil, Estados Unidos, Canadá, Reino Unido, Austrália e China. No mundo todo, a JBS oferece um amplo portfólio de marcas reconhecidas pela excelência e inovação, como Friboi, Seara, Swift, Pilgrim’s Pride, Moy Park, Primo, Just Bare, entre outras, que chegam diariamente à mesa de consumidores em 180 países.

A empresa também investe em negócios correlatos, como couro, biodiesel, colágeno, fertilizantes, envoltórios naturais, soluções para gestão de resíduos sólidos, reciclagem e transporte, com foco na economia circular. A JBS prioriza um programa de segurança alimentar de excelência, adotando as melhores práticas de sustentabilidade e bem-estar animal ao longo de sua cadeia de valor, com o objetivo de alimentar o mundo de forma mais sustentável.

