A EPTV estreia o “Verão Tá ON”, seu primeiro reality show de verão. O projeto une entretenimento, competição e oportunidades de visibilidade para marcas em um formato multiplataforma e interativo. Com seis episódios exibidos aos sábados, às 11h45 na EPTV Campinas e às 15h30 nas regiões de Ribeirão Preto e São Carlos, o reality promete envolver o público com provas divertidas, espírito de competição e muito conteúdo original. Os episódios estarão disponíveis no Globoplay.

As inscrições devem ser feitas a partir do dia 14 até 31 de outubro via WhatsApp (19) 98899-3788 e podem participar pessoas acima de 18 anos de idade.

Trata-se de um programa leve, dinâmico e cheio de energia, criado para traduzir toda a vibração e alegria do verão. A atração será comandada por Larissa Cavalcante, apresentadora do Manhã EP na rádio EP FM, e Edlaine Garcia, apresentadora do Chega Aí. Além disso, o projeto já conta com o Supermercados Pague Menos e Farmácias Drogal como marcas parceiras.

No reality, 12 duplas de participantes, selecionadas por meio de inscrições via WhatsApp, enfrentarão uma votação popular que definirá as seis duplas finalistas. Ao longo de seis semanas, elas disputarão provas empolgantes e cheias de adrenalina, que destacam o espírito esportivo e o clima leve do verão. As competições acontecem em cenários como o parque aquático Wet’n Wild, com desafios que vão de corridas de caiaque e provas na piscina de ondas até uma grande caça ao tesouro, que consagrará a dupla campeã com uma viagem inesquecível e totalmente paga em 2026.

Caio Maciel, diretor de Marketing do Grupo EP, ressalta o ineditismo do projeto multiplataforma na empresa. “‘O Verão Tá ON’ representa um marco para a EPTV. É o nosso primeiro reality show, um formato que combina entretenimento, conexão com o público e novas possibilidades de integração entre marcas e conteúdo. Esse projeto traduz o que buscamos constantemente: inovar na forma de contar histórias e aproximar ainda mais o público da nossa programação, especialmente em um momento do ano em que o clima é de leveza, alegria e celebração”.

“Verão Tá ON” é o primeiro reality show da EPTV

Etapas do reality show

O projeto “O Verão Tá ON” será dividido em quatro etapas que conectam o público desde as inscrições até a grande final do reality. A primeira fase, entre 14 e 31 de outubro de 2025, abre as inscrições via WhatsApp, onde os interessados enviam um vídeo de até um minuto respondendo o porquê merecem ganhar uma viagem com tudo pago em 2026. Um time de jurados do Grupo EP seleciona 12 duplas, que seguem para a segunda etapa, de 3 a 6 de novembro de 2025, quando o público participa de uma votação online que define as seis duplas finalistas.

Na terceira etapa, de 3 a 31 de janeiro de 2026, as duplas participam de provas cheias de energia e diversão em um cenário típico de verão, com exibição semanal nas praças da EPTV. Cada episódio traz desafios eliminatórios — como corrida de caiaque, provas na piscina de ondas e caça ao tesouro — até restarem duas duplas. A quarta e última etapa, marcada para 7 de fevereiro de 2026, será a grande final, em que os finalistas disputam o título e uma viagem inesquecível com tudo pago.

Mercado publicitário

Além do entretenimento, o projeto foi desenhado para potencializar o relacionamento entre marcas e público, oferecendo cotas de patrocínio Ouro, Prata e Bronze. As marcas participantes ganham inserções orgânicas dentro do programa, com ações personalizadas de conteúdo, presença digital, cross com influenciadores, ativações nas redes sociais e apoio editorial nos veículos do Grupo EP — incluindo TV, rádio e portais digitais como o g1 Campinas e o acidade on. O projeto já conta com o Supermercados Pague Menos e as Farmácias Drogal como marcas parceiras, que estarão integradas ao conteúdo de forma criativa e estratégica. Essa integração garante quase quatro meses de exposição contínua, com projeção superior a 3 milhões de impressões digitais e média de 530 mil telespectadores por episódio.

Com uma estratégia 360°, “O Verão Tá ON” vai além da tela, conectando o público em diferentes pontos de contato — da TV à internet, das redes sociais às arenas físicas de gravação. O projeto une diversão, engajamento e construção de marca em uma narrativa leve e solar, reafirmando o compromisso da EPTV com formatos inovadores e experiências publicitárias criativas que valorizam o público regional e as marcas que se associam à emissora.

Serviço

Horários: sábado- 11h45 na EPTV Campinas | 15h30 nas EPTVs Ribeirão Preto e São Carlos

Inscrições: de 6 a 31 de outubro de 2025, via WhatsApp (19) 98899-3788

Estreia: janeiro de 2026

Sobre o Grupo EP

O Grupo EP é formado por um conglomerado de empresas de comunicação fundado pela família Coutinho Nogueira em Campinas (SP) há 46 anos, com atuação nas regiões de Campinas, Ribeirão Preto, Central e Sul de Minas Gerais.

As empresas de mídia do Grupo EP incluem a EPTV, afiliada da Rede Globo, sites Globo (g1 e ge), acidade on, Tudo EP, rádios CBN, EP FM e Jovem Pan, OA Eventos, EP Painéis (Mídia OOH) e participação societária na Rede Bahia.

O conglomerado de mídia alcança mais de 12 milhões de telespectadores e representa 7,07% do consumo de todo o país (Fonte: Cobertura EPTV 2020 / IPC Maps 2020).

