Hortolândia certificada por eliminar transmissão vertical de HIV em crianças

Prefeitura recebeu certificação do Ministério da Saúde; município também conquistou Selo Bronze de boas práticas para eliminação da transmissão vertical de Sífilis

Hortolândia alcança um importante reconhecimento à excelência de sua rede municipal de saúde. A Prefeitura conquista a certificação de eliminação da transmissão vertical de HIV em crianças. O documento foi concedido pelo Ministério da Saúde este mês.

A certificação é um reconhecimento concedido pelo órgão federal anualmente.

De acordo com a Secretaria de Saúde, transmissão vertical é a transferência do HIV de uma mãe infectada com o vírus para o filho durante a gestação, o parto ou a amamentação. Hortolândia obteve a certificação por não ter tido nenhuma criança infectada com o HIV em 2022 e 2023. A Secretaria de Saúde fez o acompanhamento dessas crianças durante os dois primeiros anos de vida. Ainda de acordo com a Secretaria de Saúde, a certificação é válida por cinco anos.

O processo de certificação começou com a verificação dos dados epidemiológicos de Hortolândia pelo Ministério da Saúde. O órgão federal sinalizou que o município estava apto a pleitear a certificação este ano. Para obtê-la, a Secretaria de Saúde elaborou um relatório com as ações de prevenção, cuidado materno-infantil, diagnóstico e tratamento às gestantes com HIV. O relatório foi enviado para análise do Ministério da Saúde.

Para comprovar os dados e as ações descritas no relatório, uma equipe do Ministério da Saúde realizou uma visita técnica ao município em junho deste ano.

Conquista

A secretária adjunta de Saúde, Jennifer Bazilio, destaca que a conquista da certificação é um marco importante para o município.

“Essa conquista demonstra o compromisso do município com a saúde pública, o cuidado integral com gestantes e bebês e a eficiência das ações de prevenção e acompanhamento realizadas pela Prefeitura. Além disso, reflete o trabalho conjunto de profissionais, gestores e comunidade na promoção de uma geração livre do HIV. Esse reconhecimento fortalece a confiança na rede de saúde e inspira a continuidade das boas práticas”, salienta a secretária adjunta.

A enfermeira da Vigilância Epidemiológica, Camila Cândido Guimarães Travassos, ressalta que a certificação é uma conquista coletiva. “Em Hortolândia o processo de certificação está centralizado na Vigilância Epidemiológica. Mas esse resultado positivo que conquistamos com a certificação é fruto da qualidade da assistência de todos os departamentos da saúde. É uma conquista coletiva da Vigilância Epidemiológica, Atenção Primária, Atenção Especializada e do serviço de Urgência e Emergência. O objetivo agora é continuar o caminho da excelência”, destaca a enfermeira.

Selo Bronze

Além da certificação, Hortolândia também conquistou o Selo Bronze de Boas Práticas rumo à eliminação da Transmissão Vertical da Sífilis.

Para ganhar o selo, o município também teve que cumprir o mesmo procedimento ao da certificação. O selo é um reconhecimento aos avanços significativos que Hortolândia apresentou para a eliminação da transmissão vertical de Sífilis.

“O selo significa que estamos caminhando na direção correta, ofertando saúde de qualidade à população. Temos feito nosso papel com responsabilidade. Oferecer assistência de qualidade às pessoas é o nosso objetivo”, destaca a enfermeira Camila Cândido Guimarães Travassos .

De acordo com o Ministério da Saúde, para obter a certificação de eliminação da Transmissão Vertical da Sífilis, os municípios precisam antes conquistar os Selos Bronze, Prata e Ouro.

