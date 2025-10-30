Morreu na manhã desta quinta-feira (30), aos 78 anos, o empresário Valdemar Andretta, conhecido em Santa Bárbara d’Oeste por sua trajetória à frente das Lojas de Móveis Rilu, uma das mais tradicionais da cidade.

A Rilu atuou por mais de 40 anos no comércio barbarense, e o estabelecimento encerrou suas atividades em 2021.

Valdemar faleceu por causas naturais, às 6h33 desta quinta-feira. Ele era casado com Lázara Aparecida Pires Bueno Andretta e deixa o filho Luciano.

Velório de Valdemar Andretta

O velório ocorre no Velório Municipal Berto Lira, em dois períodos: nesta quinta-feira (30), das 18h30 às 21h30, e nesta sexta-feira (31), a partir das 6h. O sepultamento está marcado para as 9h, no Cemitério Campo da Ressurreição, em Santa Bárbara d’Oeste.

