Da boca para o coração: entenda a conexão entre a saúde bucal e as doenças cardíacas

Escovar os dentes é um hábito bem comum, porém, a saúde bucal vai muito além dessa simples rotina. Uma higiene completa e eficaz evita problemas como cáries, gengivite, mau hálito e tártaro. Além disso, os cuidados com a boca podem evitar o aparecimento ou complicações de doenças no coração. Para esclarecer as principais dúvidas sobre o assunto, Dr. Emerson Nakao, dentista e consultor científico da Odontoprev, líder em planos odontológicos na América Latina, explica a ligação entre o sorriso e o coração:



:: Qual é a relação entre eles?

A saúde bucal e a doença cardíaca estão conectadas pela disseminação de bactérias e outros germes que estão presentes na boca e podem se espalhar para outras partes do corpo através da corrente sanguínea. “Ao atingirem o coração, essas bactérias podem aderir a áreas lesionadas, causando inflamação. Isso pode levar a condições como a endocardite, uma infecção do revestimento interno do coração. Além disso, problemas cardiovasculares como aterosclerose (artérias entupidas) e Acidente Vascular Cerebral (AVC) também estão associados a inflamações desencadeadas por bactérias orais”, explica Dr. Nakao.



Os sinais de alerta são mais comuns do que se imagina. “Sangramento gengival, gengivas avermelhadas ou inchadas e sensibilidade dental são indicativos de que algo não está bem. Muitos ignoram esses sinais e sintomas, e também ignoram que essa condição tem uma associação importante com doenças cardiovasculares”, alerta Dr. Nakao.



:: Quem corre mais riscos?

Pacientes com problemas bucais crônicos, como gengivite ou periodontite enfrentam um risco elevado de desenvolver doenças cardiovasculares em comparação com aqueles que estão com a saúde bucal em dia. O Dr. Nakao ressalta que “pacientes que já possuem algum tipo de problema cardiovascular ou síndrome – mais especificamente na válvula cardíaca – como má formação do coração ou utilização de próteses valvares, são vulneráveis à falta de uma higiene bucal adequada. Recomenda-se que sejam rigorosos com a higienização oral e façam visitas regularmente ao dentista”.



:: Quais são as doenças?

Doença periodontal – inflamação e infecção das gengivas, que se não tratadas, podem comprometer a saúde do organismo em geral.

Endocardite bacteriana – quando bactérias da boca que estão circulando pela corrente sanguínea colonizam o endocárdio.

Inflamação sistêmica – processos inflamatórios generalizados que elevam o risco de problemas cardiovasculares.



:: Prevenir sempre

A prevenção é a melhor forma de proteção. Hábitos diários simples podem reduzir significativamente os riscos. “É importante buscar um dentista ao identificar qualquer sintoma diferente. E claro, ir regularmente ao consultório e cuidar da limpeza diária da boca. O recomendado é escovação três vezes ao dia e fio dental pelo menos uma vez, preferencialmente antes de dormir. Redobre a atenção se tiver doenças crônicas, como diabetes, que potencializam os riscos de complicações. Cuidar da boca é também cuidar do coração”, conclui Dr. Nakao.

