Americana ganha mais um registro emocionante de sua memória e criatividade com o lançamento do quarto capítulo da série documental “Americana Conta sua História: em Fatos e Prosa”, intitulado “Nossos Talentos”.

O evento de estreia acontece no dia 27 de novembro, às 19h30, no Teatro de Arena Elis Regina, com entrada gratuita e apresentações musicais do Trio Virgulino e da Banda Municipal Monsenhor Nazareno Maggi.

Realizado com recursos do Governo do Estado de São Paulo, por meio da Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas, e incentivado pelo Programa de Ação Cultural – PROAC ICMS, o projeto conta com patrocínio de empresas, representando uma importante contrapartida cultural para marcas que acreditam no poder da arte e na preservação da história de Americana.

O documentário reúne entrevistas e registros com artistas de diversas gerações que ajudaram — e ainda ajudam — a construir a identidade cultural da cidade. Em 65 horas de gravações, foram capturados 75 depoimentos que revelam a força criativa de Americana nas mais variadas expressões: literatura, pintura, arte de rua, música, audiovisual, teatro, desenho, fotografia e dança.

Entre os nomes que marcaram época estão Geraldo Pinhanelli, Lulu Benencase, maestro Germano, Monsenhor Nazareno Maggi, Trio Virgulino e Francisco Lapierre, entre outros.

Já a nova geração se destaca com – alguns exemplos – Priscilla Nunes (escritora), Du Dominici (artista plástico), Leonardo Smania (publicitário e artista de rua), Juliano Schiavo (escritor) Marcia Tomyama (escritora), Nei Dinastia (videomaker), Gustavo Cordenonsi (designer e diretor audiovisual), Rodrigo José (músico), Gustavo Spinola (cantor e compositor), Matheus Hofstatter (artista plástico, videomaker e produtor cultural), Ricardo Franciscangelis (músico), Cesar Camargo (tenor), Marina Mathey (atriz) e o mais novo de todos, Vicenzo Pessoa (bailarino).

O cantor e compositor Gustavo Spinola conta no documentário como se descobriu compositor e a incrível história de como começou a cantar com Ivan Lins. “Esse documentário é de extrema relevância para manter vivo o patrimônio histórico cultural de nossa cidade. Eu me sinto honrado pelo convite recebido e por poder contar um pouco da minha trajetória em Americana, que tem uma fertilidade cultural imensa, há tempos, em todos os aspectos, repleta de artistas incríveis e talentosíssimos.”

O resultado é uma verdadeira celebração da pluralidade e diversidade de talentos que fazem de Americana um território criativo e vibrante.

Leonardo Smania que faz mural de arte urbana, já teve seus trabalhos nos muros de Americana danificados pelo tempo, vandalizados ou alterados por necessidades urbanas. “A arte pode ser contraventora, pode ser bela, mas eu acho que inevitavelmente não pode nos deixar passar ilesos. Além de tudo, minha arte é perecível. Ela pode se apagar com o tempo ou com as mudanças da vida urbana. Esse documentário que preserva a história ajuda também a perpetuar o que está além das tintas que se apagaram nos muros”, disse o artista.

Além do filme de 80 minutos de duração, o projeto prevê que os 75 depoimentos completos sejam disponibilizados em plataformas de vídeo, para que o público possa conhecer em profundidade cada história, processo criativo e trajetória artística.

O projeto é idealizado e dirigido por Carlos Sant’Anna, com produção e propositura de Gil Iatarola.

Este novo episódio — “Nossos Talentos” — é o quarto da série “Americana Conta sua História”, que já abordou: a origem da cidade, educação e a indústria.

Serviço

Lançamento Documentário: Americana Conta sua História: em Fatos e Prosa – Nossos Talentos

Quando: 27 de novembro, às 19h30

Onde: Teatro de Arena Elis Regina – Rua Sergipe, 80, Jardim Colina, Americana (SP)

Quanto: Entrada gratuita

Apresentações: Trio Virgulino e Banda Municipal Monsenhor Nazareno Maggi

Ficha técnica:

Direção: Carlos Sant´Anna

Supervisão Geral: Gil Iatarola

Fotografia: Gil Iatarola /Otávio Moreira

Produção: Leandro Agnuzzi

Roteiro e Montagem: Milene Fischer / Carlos Sant´Anna

Trilha e soud design: Fernando Pedroni

Edição e Pós Produção: Otávio Moreira

Apoio institucional: Prefeitura de Americana e Grupo O Liberal

Apoio: FAM e Tivoli Shopping

Patrocinadores: Papirus, Sanfarma, Hanier Especialidades Químicas, Açúcar Mais Doce e Sel Pack – Embalagens Plásticas

