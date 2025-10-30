A vereadora Leonora Périco (PL) e o vereador Lucas Leoncine (PSD) realizaram na quarta-feira (29) uma visita de fiscalização à Cooperlírios – Cooperativa de Trabalho de Coleta e Processamento de Materiais Recicláveis. Eles são integrantes da Comissão de Meio Ambiente, Transporte e Comunicação da Câmara Municipal de Americana.

A faz parte dos trabalhos que visam verificar as condições estruturais e administrativas da cooperativa e o cumprimento do Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) firmado com o Ministério Público (GAEMA – PCJ Piracicaba).

Participaram da reunião o diretor da Unidade de Obras Públicas, Claudemir Gonçalo Rodrigues; a assessora da secretaria municipal de Obras e Serviços Urbanos, Daniela Conteli Faião; e os encarregados de serviços Helber Patrick da Silva e Edson Cardozo. A presidente da Cooperlírios, Giovana Gomes dos Santos, apresentou as instalações da cooperativa e respondeu aos questionamentos dos parlamentares.

A vereadora Leonora Périco, presidente da comissão, destacou a importância da fiscalização para a transparência e o apoio aos cooperados.

“Nossa visita é um passo essencial para garantir que a Cooperlírios esteja operando nas melhores condições possíveis, tanto para o meio ambiente quanto para os trabalhadores. A prefeitura tem atendido às solicitações de manutenção e fornecimento de EPIs. Nosso compromisso é de acompanhar de perto o funcionamento e a estrutura, colocando-nos à disposição para auxiliar os cooperados em suas necessidades”, afirmou a vereadora.

O papel do Legislativo no apoio aos cooperados e no acompanhamento das obrigações contratuais foi reforçado por Leoncine. “O trabalho de reciclagem realizado pela Cooperlírios é fundamental para o município. Fomos informados sobre o volume de material recebido da prefeitura – sete caminhões diários – e a ausência de convênios com a iniciativa privada. Além disso, a cooperativa está em processo de contratar um escritório de contabilidade para profissionalizar a área financeira”, disse.

Jean Mizzoni vistoria funcionamento da Cooperlírios

O vereador Jean Mizzoni (Agir) visitou na quarta-feira (29) a Cooperlírios, cooperativa de reciclagem localizada no Jardim dos Lírios. De acordo com o parlamentar, a visita teve como objetivo acompanhar demandas repassadas à prefeitura após reunião feita com a direção da cooperativa há duas semanas.

Após a reunião, Mizzoni protocolou um requerimento solicitando uma série de informações à prefeitura sobre o cumprimento de diretrizes estabelecidas no Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos e na Política Nacional de Resíduos Sólidos quanto ao fortalecimento e apoio técnico às cooperativas de reciclagem.

“Retornei para acompanhar o atendimento de algumas demandas que verificamos em nossa última visita e demos os devidos encaminhamentos. Seguirei de perto cobrando suporte da municipalidade e melhorias necessárias para garantir o fortalecimento da Cooperlírios, bem como melhor estrutura e condições adequadas para a equipe que realiza um trabalho imprescindível”, comentou o vereador.

