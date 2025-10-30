Com 94 mil obras, bibliotecas de Santa Bárbara fortalecem hábito da leitura

Com acervo de 94 mil obras, bibliotecas de Santa Bárbara fortalecem hábito da leitura

Rede municipal reúne três bibliotecas públicas com espaços modernos, acesso gratuito e mais de 9 mil empréstimos realizados entre janeiro e outubro deste ano

Leia + sobre diversão e arte

As Bibliotecas Públicas Municipais de Santa Bárbara d’Oeste seguem fortalecendo o acesso à leitura e ao conhecimento, com estrutura moderna, acervo diversificado e atendimento gratuito à população. De janeiro a outubro deste ano, as unidades registraram 9.839 empréstimos de livros e atenderam mais de 2,5 mil leitores.

O total do acervo chega a 94.479 obras, distribuídas entre a Biblioteca Central “Maria Aparecida Almeida Nogueira”, o Centro Cultural e Biblioteca “Profº Léo Assad Sallum”, na Cidade Nova, e a Biblioteca “Neide Crocomo”, localizada no CEU das Artes “Ariovaldo Inácio – Vardão”, no Planalto do Sol. Todas as unidades funcionam de segunda a sexta-feira, das 9 às 12 horas e das 13 às 17 horas.

Em alusão ao Dia Nacional do Livro, celebrado na segunda (27), o Município destaca o papel das bibliotecas como espaços de convivência, aprendizado e democratização da leitura. “As bibliotecas de Santa Bárbara d’Oeste são verdadeiros centros de conhecimento e cidadania. Graças à visão do prefeito Rafael Piovezan, conseguimos a cada dia ampliar o acesso da população à leitura e fortalecer a circulação de livros em toda a cidade. Cada biblioteca representa um ponto de encontro com a cultura, a imaginação e a educação, pilares fundamentais para o desenvolvimento humano e social”, reforçou o secretário de Cultura e Turismo, Evandro Felix.

Localizada no Complexo do Terminal Urbano, na esquina das ruas Prudente de Moraes e Campos Sales, a Biblioteca Central concentra o maior acervo da cidade, com 62 mil obras. De janeiro a outubro de 2025, foram 6.723 livros emprestados e 1,2 mil leitores cadastrados. Os assuntos mais procurados pelos frequentadores são Romance, Religião, Aventura e Autoajuda. Com 25.615 livros disponíveis, o Léo Sallum emprestou, no mesmo período, 2.754 obras e atendeu 800 leitores. Os temas mais emprestados são Romance, Literatura Infantil e Autoajuda.

Já a Neide Crócomo, instalada no CEU das Artes, no Planalto do Sol II, contabiliza 6.864 obras em seu acervo. Entre janeiro e setembro deste ano, foram 362 livros emprestados a 577 leitores, mostrando crescimento em relação a 2024, quando foram 470 empréstimos e 717 atendimentos ao longo de todo o ano. Os temas mais procurados incluem Literatura Infantojuvenil, Autoajuda, Religião, Literatura Americana e Literatura Brasileira.

Empréstimos e acesso

Qualquer pessoa pode ter acesso ao acervo das bibliotecas municipais. Para realizar o empréstimo, basta apresentar um documento com foto e comprovante de residência recente. Menores de 15 anos devem estar acompanhados de pais ou responsáveis. O serviço é gratuito e também está disponível para moradores de outras cidades.

As bibliotecas oferecem ainda o Empréstimo entre Bibliotecas, que permite ao leitor retirar ou devolver obras em qualquer unidade, facilitando o acesso ao acervo completo da rede municipal. As retiradas e devoluções acontecem sempre às quartas-feiras, mediante agendamento na biblioteca onde o leitor possui cadastro.

A consulta ao acervo pode ser feita diretamente nas unidades ou pelo link: https://linktr.ee/prefeiturasbo

Endereços e contatos

Biblioteca Pública Municipal “Maria Aparecida Almeida Nogueira”

Rua Campos Sales, 72 – Centro

(19) 3455-2619 (Telefone e WhatsApp)

Centro Cultural e Biblioteca “Prof. Léo Assad Sallum”

Rua do Algodão, 1450 – Cidade Nova

(19) 3457-4627 (Telefone e WhatsApp)

Biblioteca “Neide Crócomo” / CEU das Artes “Ariovaldo Inácio – Vardão”

Rua Argeu Egídio dos Santos, 100 – Planalto do Sol II

(19) 3458-5868 (Telefone e WhatsApp)

Centro Cultural e Biblioteca “Prof. Léo Assad Sallum”

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NM DO WHATSAPP