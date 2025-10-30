Neste Halloween, o Burger King® e a Serasa se unem para combater um dos maiores terrores da vida adulta: o boleto. Em uma campanha que mistura o humor característico do BK® com o propósito de educação financeira da Serasa, as marcas apresentam o “Boleto Thru”: uma ação inédita que transforma as contas do dia a dia em um sanduíche na faixa.

A dinâmica é simples e direta: no dia 31 de outubro, quem for a um dos diversos BK® Drives participantes e apresentar um boleto – físico ou digital, pago ou a vencer – junto com um documento com CPF, levará na hora um Cheddar Duplo. Para deixar a experiência ainda melhor, os clientes que mostrarem também o aplicativo da Serasa instalado em seu celular levam de bônus uma batata frita média. A oferta é limitada a um resgate por CPF e carro.



Para aquecer a dinâmica, as marcas também lançaram um filme especial nas redes sociais, o “BoleThru: A Vingança aos Boletos”, que aproveita a estética de filmes de terror para comunicar a campanha de forma bem-humorada.

O vídeo começa em uma noite chuvosa, com um passageiro assustado afirmando ver boletos em todo lugar: passeando com cachorros, nas redes sociais, nos pontos de ônibus, e até mesmo assombrando o banco de trás do carro com flashes e risadas macabras. A tensão é quebrada quando a motorista, decidida, diz “Bora dar um jeito nisso” e acelera rumo a um BK Drive. Lá, eles apresentam o boleto-fantasma e, como num passe de mágica (ou de susto), o trocam pelo Cheddar Duplo e a batata frita, provando que “se vingar dos boletos nunca foi tão gostoso”.

