Vereador barbarense homenageia servidor público

A Câmara de vereadores de Santa Bárbara d’Oeste realizou, na noite desta quarta-feira (29), a solenidade de entrega do certificado de “Funcionário Público do Ano”, no Plenário “Dr. Tancredo Neves”. A homenagem, instituída pelo Decreto Legislativo nº 02/2014, de autoria do vereador Celso Ávila, reconhece servidores municipais que se destacaram pelo mérito, dedicação, eficiência e compromisso com o serviço público e com a comunidade barbarense.

O evento contou com a presença do vice-prefeito, Felipe Sanches, do presidente da Câmara, Júlio César – Kifú, dos demais parlamentares, autoridades convidadas, familiares e amigos dos homenageados.

A cerimônia destacou profissionais de diferentes áreas da administração municipal, representando o empenho e a dedicação de milhares de servidores que contribuem diariamente para o bom funcionamento da cidade.

Entregas dos vereadores

Durante a solenidade, o vereador Careca do Esporte foi convidado para realizar a entrega da honraria ao servidor Antônio Rogério da Silva. Em seguida, Carlos Fontes entregou o certificado ao homenageado José Carlos Roberto de Souza. Paulo Monaro conduziu a entrega ao servidor Adilson Fernando Roque, e o vereador Rony Tavares foi responsável por homenagear Sebastião Aparecido da Silva.

Cabo Dorigon realizou a entrega da homenagem a Adilson de Oliveira Conceição, enquanto o vereador Juca Bortolucci entregou o certificado à servidora Daniela Giordano Sans. A servidora Marcela de Godoi Bueno Quirino recebeu sua homenagem das mãos do vereador Wilson da Engenharia, e a vereadora Lúcio Donizette foi quem fez a entrega à servidora Magda Maria Alves Varela Pastro.

A servidora Aline Aparecida Rocha Ferreira recebeu sua honraria das mãos do presidente da Câmara, Kifú. Já a servidora Eliane Ábilla foi homenageada por Celso Ávila, autor do decreto que instituiu a premiação. A servidora Ana Maria de Oliveira Souza Rocha recebeu o certificado entregue pelo parlamentar Marcelo Cury, enquanto o representante Gustavo Bagnoli realizou a entrega ao servidor Almir Augusto Pugina.

A servidora Claudenir de Souza Viana foi homenageada pelo vereador Arnaldo Alves, e o Dr. Guacyro Justino Alfredo recebeu a honraria das mãos da vereadora Esther Moraes.

O servidor Raul Miguel Freitas de Oliveira Consolletti, que seria homenageado por Isac Sorrillo, não pôde comparecer à cerimônia por motivo de licença médica. Já o Dr. Renato Neto da Silva – Dr. Renatinho, que receberia a homenagem de Alex Dantas, também não esteve presente, devido a compromissos profissionais.

O presidente da Câmara, Júlio César – Kifú, destacou a importância da valorização dos servidores públicos municipais e o papel essencial que desempenham no atendimento à população. “O funcionalismo público é o coração da administração. Cada servidor, em sua função, contribui para que a cidade funcione e avance. Reconhecer esse trabalho é reconhecer o compromisso e a dedicação de quem serve à população com responsabilidade e carinho”, afirmou.

O evento foi aberto ao público e transmitido ao vivo pelos canais oficiais da Câmara Municipal de Santa Bárbara d’Oeste.

