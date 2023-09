A ocupação dos hotéis da Região Metropolitana de Campinas (RMC) fechou agosto

em 59,74%, acima dos 54,26% de julho puxada pelos eventos corporativos e gerais, como Expoflora, rodeios e shows musicais. O índice do mês passado é o melhor de 2023 e a tendência é se manter em elevação até o final do ano, segundo a expectativas do Campinas e Região Convention e Visitors Bureau (CRC&VB). O RevPar também apresentou melhora, com fechamento médio de R$ 330,06.

Segundo a pesquisa mensal realizada pelo CRC&VB, a categoria de hotéis econômicos teve ocupação de 65,07% (contra 59,91% em julho). Já a taxa anualizada atingiu 61,89%. A categoria intermediária (midscale), por sua vez, ficou em 54,40% (contra 48,66% em julho), acumulando 52,08% de taxa de ocupação em 2023. A categoria luxo teve média de 40% na taxa de ocupação em agosto.

Mais notícias da cidade e região

Para o diretor de hotelaria do CRC&VB, Douglas Marcondes, a elevação da taxa de ocupação na RMC está diretamente ligado ao aumento dos eventos como um todo, principalmente os corporativos e grandes festas, como a Expoflora, que beneficiam não apenas a rede hoteleira local, mas em um raio de até 180 quilômetros. “Quanto mais eventos, verificamos uma geração segura e firma da demanda”, explica.

Outro fator, segundo ele, está ligado à estabilidade da oferta, o que garante melhores resultados tanto para a rede hoteleira como outros segmentos, como eventos, gastronomia e o próprio comércio regional. “Por isso a importância de incentivos e políticas públicas voltadas para o incremento da RMC como destino corporativo e atrelados com perfil de eventos”, defende Marcondes.

Ele cita, ainda, uma pesquisa divulgada no início de setembro pela JLL em parceria com o Fórum de Operadores Hoteleiros do Brasil (FOHB): em 2022 o viajante corporativo representou 55,9% da demanda hoteleira brasileira. “Campinas é hoje o 5º destino brasileiro de eventos corporativos, que responde por 80% da ocupação regional, beneficiando toda a região.”

A expetativa da entidade é de que a ocupação se mantenha em elevação até o final do ano, pelo menos. “Em setembro, além da Expoflora, temos o Rodeio de Jaguariúna, em dois finais de semana, e as reservas já estão aquecidas”, conta Marcondes. “Os eventos corporativos também estão com demanda elevada, sem contar as festas de final de ano, como eventos e revèillon”.

PARTICIPE DO GRUPO DO NOVO MOMENTO NO WHATSAPP