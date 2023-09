A cada 45 minutos 1 motorista é multado na SP-304, que parece não ter radar

Levantamento do Portal Novo Momento, com base em dados sobre multas disponibilizados pelo SEMIL (Secretaria de Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística) do governo estadual, trás o número exato de multas aplicadas no trecho entre Americana e Santa Bárbara d’Oeste, nos dois sentidos da Rodovia Luiz de Queiroz, entre 2022 e 2023.

Com uma média de 963 infrações flagradas por mês, o número total de multas entre janeiro do ano passado até o final de agosto de 2023 foi de 19.275. Total 2023: Janeiro: 234 – Fevereiro: 1.167 – Março: 1.860 – Abril: 851 – Maio: 753 – Junho: 1.364 – Julho: 719 – Agosto: 331.

O que chama atenção é o fato de os radares da rodovia estarem desativados desde novembro de 2020, quando o contrato de fiscalização assinado em 2015 encerrou.

Desde 2021 o DER (Departamento de Estradas e Rodagem) está tentando abrir uma licitação para retomar a fiscalização fixa, no entanto o processo foi travado diversas vezes. 12 equipamentos serão instalados entre SBO e Americana, porém, no último mês de agosto o órgão informou ao NM que o edital deveria ser publicado até o final de agosto. Questionados novamente nesta quarta-feira (06/09) a resposta foi: “o edital para a implantação dos novos equipamentos ainda está em processo de finalização”.

Com inúmeros acessos – onde a velocidade máxima muda de 40km/h para 90km/h repentinamente – só entre os dois municípios, foram 55 óbitos desde o início do levantamento Infomapa em 2015, sendo que 23 deles ocorreram entre dezembro de 2020 e maio de 2023.

