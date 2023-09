Prefeitura começa pavimentação do Asta 1

Asta 1 pavimentado

A Secretaria de Obras e Serviços Urbanos (Sosu) da Prefeitura de Americana iniciou, nesta quarta-feira (6), a aplicação da massa asfáltica nas ruas do Residencial Vila Vitória, mais conhecido como Asta1 (Associação dos Sem-Teto de Americana), localizado na região do Mathiensen.

No Asta1, que já conta com rede de galeria pluvial, guias e sarjetas, serão pavimentadas a Avenida Asta1 e a Rua Francisco Cano Sanches. As duas vias totalizam 3.445,70 m2.



Paralelamente aos trabalhos no Asta1, está na reta final a obra de asfaltamento do bairro Vila Nova Esperança (Asta 4). Serão investidos R$ 1.362.396,67 na pavimentação dos dois bairros, além de rede de galeria pluvial, guias e sarjetas do Asta 4.

Mais notícias da cidade e região

“Assim que terminar o Asta1, a mesma equipe já vai pavimentar as vias do bairro Asta 4. Mais dois bairros que receberam esses importantes investimentos em infraestrutura”, detalhou o secretário de Obras, Adriano Alvarenga Camargo Neves.

O recurso de R$ 1.000.000,00 foi destinado pelo deputado estadual Delegado Olim (PP). A verba foi intermediada pelo secretário de Habitação e Desenvolvimento Urbano, Luiz Carlos Cezaretto. A contrapartida da Prefeitura de Americana será no valor de R$ 362.396,67 e a tramitação documental para os recursos foi realizada pela Secretaria de Gestão de Convênios.

PARTICIPE DO GRUPO DO NOVO MOMENTO NO WHATSAPP