Pinterest e tecnologia inovadora e representatividade de diferentes corpos

somada a diversas inovações que promovem a inclusão na IA. É uma tecnologia inédita, que usa formas e tamanhos para identificar vários tipos de corpo em mais de 5 bilhões de imagens na plataforma1. O Pinterest usa essa ferramenta e o recurso de tom de pele já lançado para definir como os algoritmos aumentam a representatividade em feeds relacionados e nos resultados de pesquisas por conteúdo de moda feminina e casamentos. Essas iniciativas de inclusão na IA ajudam a transformar a plataforma em um ambiente online mais positivo, um lugar onde todos se veem representados.

É difícil se inspirar quando você não se enxerga na tela. Desde 2018, a rede de fotos estabelece padrões de referência no setor para que produtos e políticas promovam uma experiência positiva, diversa e inclusiva. Da criação de tecnologias que detectam e dão a usuários as ferramentas para refinar resultados por tom de pele e tipo de cabelo até a integração de uma paleta de tons de pele no Provador virtual para batons e sombras na seção de Beleza, o Pinterest tem se esforçado para criar um lugar positivo, inclusivo e, acima de tudo, inspirador na internet.

“No Pinterest, acreditamos que a inspiração começa com a inclusão. É por isso que continuamos a desenvolver experiências de produtos inclusivas, para tornar mais fácil encontrar as melhores ideias que parecem feitas especialmente para cada pessoa. Com a implementação da nova tecnologia de tipos de corpo às iniciativas para uma IA inclusiva, houve um aumento de 5 vezes na representação de diferentes tipos de corpo em pesquisas relacionadas à moda feminina nos EUA.” – Sabrina Ellis, diretora de produtos

Inspirada pelo comportamento dos usuários e pela importante discussão cultural acerca da representação de corpos, a equipe de produtos inclusivos do Pinterest fez uma parceria com especialistas internos e externos a fim de desenvolver uma tecnologia que usa formas e tamanhos para identificar tipos de corpos em imagens. Com uma compreensão melhor do conteúdo visual por meio da tecnologia de visão computacional, a plataforma moldou algoritmos para aumentar a representação de tipos de corpos e tons de pele nos resultados de pesquisas e nos Pins relacionados. Por exemplo, se um usuário quiser inspiração de looks para um encontro romântico, os resultados da pesquisa vão mostrar vários tipos de corpos e tons de pele.

Parcerias inspiradoras que contribuíram para o desenvolvimento do produto

O Pinterest trabalha em estreita colaboração com organizações externas, especialistas e usuários ao criar novas tecnologias, políticas e compromissos para promover um impacto social mais significativo. No último ano, o Pinterest fez uma parceria com a National Association to Advance Fat Acceptance (NAAFA), a modelo e ativista pela positividade corporal Tess Holliday e os criadores de conteúdo do Natalie Craig, Kellie Brown e Stefany Brito para pedir orientações sobre as necessidades da comunidade plus size. A opinião e os insights dessas pessoas foram essenciais na definição e no desenvolvimento da tecnologia de tipo de corpo da rede.

“Na NAAFA, trabalhamos há mais de 50 anos para proteger os direitos das pessoas gordas e melhorar a qualidade de vida daqueles com corpos maiores. Por causa desse trabalho, sabemos que as redes sociais podem ser difíceis para pessoas maiores. Os trolls são incansáveis, principalmente com mulheres gordas que se atrevem a usar qualquer coisa além de roupas pretas grandes, mas o Pinterest sempre foi mais seguro e acolhedor do que muitos outros espaços online. Trabalhar com o Pinterest para garantir que corpos maiores sejam mostrados nos resultados de pesquisa sinaliza para usuários de diferentes tamanhos que todas pessoas e todos os tipos de corpos merecem ser incluídos e inspirados. Esperamos que nosso trabalho com esta plataforma inspire outras empresas a participar do movimento também.” – Tigress Osborn, presidente da NAAFA