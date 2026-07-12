Accor assina contrato para implementação do primeiro ibis dentro do Shopping ParkCity Sumaré

A Accor, líder global em hospitalidade, anuncia a assinatura do contrato para a implantação do ibis Sumaré, primeiro hotel da rede na cidade do interior paulista. Com inauguração prevista para o primeiro semestre de 2029, o empreendimento será desenvolvido em modelo de franquia pela SM Hotéis, em parceria com o Shopping ParkCity Sumaré. O projeto receberá investimento de R$ 39 milhões, aportado pelos parceiros responsáveis pelo desenvolvimento do hotel.

O novo ibis Sumaré terá 114 apartamentos, restaurante e academia, além de estar integrado ao Shopping ParkCity Sumaré. A localização permitirá aos hóspedes acesso direto a uma ampla oferta de gastronomia, serviços, conveniência, lazer e compras, proporcionando uma experiência mais prática e completa tanto para quem viaja a negócios quanto para quem visita a região a lazer. O empreendimento também contribuirá para o desenvolvimento econômico local, com a geração estimada de cerca de 30 empregos diretos e 50 indiretos.

O anúncio da assinatura foi realizado no dia 29 de junho, durante cerimônia no Shopping ParkCity Sumaré, que reuniu representantes da Accor, AD Shopping, Shopping ParkCity Sumaré e autoridades municipais, entre elas o prefeito Henrique do Paraíso.

“A assinatura do ibis Sumaré representa mais um passo importante na estratégia de expansão da Accor em cidades com forte dinamismo econômico e demanda crescente por hospedagem. A integração ao Shopping ParkCity Sumaré agrega conveniência e uma experiência mais completa aos hóspedes, reunindo hospedagem, gastronomia, serviços e lazer em um único destino, ao mesmo tempo em que fortalece a infraestrutura hoteleira da região”, afirma Romulo Silva, Diretor de Desenvolvimento de Franquias da Accor no Brasil.

Localizada na Região Metropolitana de Campinas, Sumaré integra um dos principais polos industriais da América Latina, concentrando empresas nacionais e multinacionais dos setores automotivo, químico, plástico, logística, alimentos e tecnologia. Sua localização estratégica, próxima às principais rodovias do Estado de São Paulo e ao Aeroporto Internacional de Viracopos, favorece um intenso fluxo de executivos, fornecedores e visitantes ao longo do ano. Nesse cenário, o novo ibis chega para ampliar a oferta de hospedagem qualificada na cidade, atendendo à crescente demanda do turismo de negócios e oferecendo aos hóspedes a conveniência de estar conectado a um dos principais centros de compras, serviços, alimentação e entretenimento da região.

“Sumaré vem atraindo novos investimentos e empresas, o que aumenta a necessidade de uma rede hoteleira moderna e reconhecida. Nossa expectativa é que o hotel ibis se torne a primeira opção de hospedagem na cidade, oferecendo toda a qualidade da Accor aliada às comodidades proporcionadas pelo Shopping ParkCity Sumaré, como gastronomia, serviços, lazer, compras e segurança em um único local”, comenta George Nastas, diretor do Shopping ParkCity Sumaré.

“Essa é mais uma unidade que fortalece nossa posição como um dos principais operadores hoteleiros do Brasil e amplia nosso portfólio de ativos, já que também somos sócios do ibis Sumaré. Hoje, contamos com 15 hotéis em operação nos estados de São Paulo e Minas Gerais, além de uma nova unidade que será inaugurada nas próximas semanas em Mogi Guaçu. Com o ibis Sumaré, passaremos a ter seis empreendimentos em desenvolvimento, totalizando um portfólio de 22 ativos”, afirma Antonio Maria, Sócio-Proprietário da SM Hotéis / Construtora Souza Maria.

Com a assinatura do ibis Sumaré, a Accor reforça sua estratégia de expansão no interior paulista por meio do modelo de franquias e de parcerias com investidores locais. O empreendimento amplia a oferta de hospedagem em uma das regiões mais dinâmicas do país e integra a estratégia de crescimento da Accor no Estado de São Paulo, onde o grupo já conta com mais de 110 hotéis. Presente em mais de 65 países, com mais de 1.200 hotéis, ibis é uma das principais marcas globais de hotelaria econômica e se destaca por oferecer hospedagem acessível, confortável e confiável, aliando atendimento acolhedor, café da manhã de qualidade e localizações estratégicas. Em 2025, a ibis foi reconhecida como a marca hoteleira Top of Mind dos brasileiros no ranking Melhores Marcas do Mundo, da revista TIME, consolidando sua relevância entre diferentes perfis de viajantes.