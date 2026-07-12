O Instituto Pernas da Alegria está com inscrições abertas para a 4ª Corrida Pernas da Alegria – Edição Florescer, que será realizada no dia 20 de setembro de 2026, na FIDAM (Feira Industrial de Americana), em Americana (SP).

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A expectativa é reunir cerca de 1.500 atletas e participantes em uma manhã dedicada ao esporte, à inclusão e à solidariedade.

Com o propósito de promover bem-estar, lazer e saúde, o evento também possui um importante objetivo social: arrecadar recursos para a aquisição de cadeiras de rodas adaptadas e próteses destinadas a pessoas com deficiência atendidas pelo Instituto Pernas da Alegria.

A edição deste ano traz o tema “Florescer”, reforçando a importância de criar oportunidades para que pessoas com deficiência desenvolvam sua autonomia, ampliem sua participação social e tenham acesso a melhores condições de mobilidade e qualidade de vida.

“Cada inscrição representa muito mais do que a participação em uma corrida. É uma contribuição direta para transformar vidas, ampliar a autonomia de pessoas com deficiência e fortalecer uma rede de apoio que acredita na inclusão e na igualdade de oportunidades. Queremos que esta edição seja um momento de celebração, conscientização e solidariedade”, destaca a diretoria do Instituto Pernas da Alegria.

O evento contará com modalidades acessíveis para diferentes perfis de participantes, incluindo pessoas com deficiência que utilizam triciclos adaptados, além de opções para corredores e caminhantes.

Modalidades

PCDs Triciclos – 5 km

Caminhada – 5 km

Corrida – 5 km

Corrida – 10 km

Além de incentivar hábitos saudáveis e a prática esportiva, a Corrida Pernas da Alegria busca sensibilizar a sociedade sobre a importância da acessibilidade, da inclusão e do respeito à diversidade, reunindo atletas, famílias, apoiadores e toda a comunidade em uma causa comum.

Serviço

4ª Corrida Pernas da Alegria – Edição Florescer

Data: 20 de setembro de 2026

Local: FIDAM – Americana/SP

Endereço: Avenida Nossa Senhora de Fátima, nº 200, Vila Israel – Americana/SP

Objetivo: promover bem-estar, lazer e saúde, com arrecadação destinada à aquisição de cadeiras de rodas adaptadas e próteses para pessoas com deficiência

Inscrições:

https://www.ticketsports.com.br/e/4-corrida-pernas-da-alegria-edio-florescer

Mais informações podem ser obtidas junto ao Instituto Pernas da Alegria por meio de seus canais oficiais de comunicação.

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