O DAE (Departamento de Água e Esgoto) de Santa Bárbara d’Oeste, por meio de uma ação coordenada pela sua Diretoria de Gestão Ambiental, está realizando o trato cultural nas áreas de nascentes localizadas na cabeceira da represa Areia Branca, o maior manancial de abastecimento do município.

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A ação visa garantir o desenvolvimento de aproximadamente 30 mil mudas de árvores nativas, que foram plantadas pela autarquia entre os anos de 2023 e 2025, reflorestamento implantado no entorno das nascentes e córregos que são fundamentais para a manutenção e fortalecimento do ciclo hidrológico da bacia hidrográfica local.

Os trabalhos atuais de manejo desta Área de Preservação Permanente (APP) incluem a roçada do mato, limpeza, controle de pragas e adubação de cobertura.

Biodiversidade e o DAE

Para promover a biodiversidade dessa área, foram plantadas diversas espécies nativas. Entre elas destacam-se: sangra-d’água, embaúba, pau-viola, pitanga, araçá-roxo, aroeira-pimenteira, ipê, cedro-rosa, tamanqueiro e ingá.

Todas as mudas utilizadas na recuperação da área foram cultivadas no Centro Ecológico de Santa Bárbara (CESB). O trabalho é conduzido pela equipe técnica do DAE, que atua também à frente do Programa de Proteção e Recuperação de Mananciais, oficialmente denominado “Águas Bárbaras”.

Além dos cuidados intensivos na bacia da represa Areia Branca, o programa “Águas Bárbaras” tem um objetivo de expansão de longo prazo. O DAE projeta o plantio de mais de 200 mil novas mudas de árvores nos próximos anos. O foco das futuras ações será a recuperação de matas ciliares e a proteção direta de nascentes que abastecem outras importantes represas da cidade, como a São Luiz e a Parque das Águas.

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