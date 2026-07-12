A Prefeitura de Americana avançou, nesta semana, com os serviços de revitalização da sinalização viária em diversos pontos da cidade. As intervenções, executadas pela Unidade de Transportes e Sistema Viário (Utransv), da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos (Sosu), têm como objetivo reforçar a segurança, melhorar a organização do trânsito e contribuir para a prevenção de acidentes.

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O cronograma inclui a pintura de faixas de pedestres, faixas contínuas, tracejadas, zebradas e de retenção, além de lombadas, símbolos e legendas viárias.

Nesta etapa, receberam as melhorias a Avenida Rafael Vitta e as ruas dos Cravos, Maranhão, Gabriel Radics, Chalil Miguel Onsi e Goiânia.

“As novas sinalizações viárias reforçam a visibilidade, atenção e os cuidados dos motoristas e pedestres, com um olhar especial para as pessoas com deficiência, promovendo a acessibilidade da população. Os principais pontos de grande tráfego de veículos estão recebendo as intervenções da revitalização, proporcionando mais segurança do trânsito no município”, explicou o secretário de Obras e Serviços Urbanos, Adriano Alvarenga Camargo Neves.

Prefeitura em todo canto

Os serviços já contemplaram diversas vias da cidade, entre elas as avenidas Iacanga, América, Gioconda Cibin, Campos Sales, Nove de Julho e Dr. Antonio Lobo, além de ruas da região central.

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