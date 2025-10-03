A Gama (Guarda Municipal de Americana) prendeu em flagrante um homem de 23 anos que conduzia um veículo Honda HR-V furtado, com placas adulteradas. A ação aconteceu na noite desta quinta feira (02) através do alerta do sistema de videomonitoramento Muralha Digital.

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NM DO WHATSAPP

O rapaz foi detido por volta das 22h50, na Rua da Agricultura, em Santa Bárbara d’Oeste.

O automóvel, que ostentava placas divergentes em diferentes passagens pela Muralha Digital, havia sido furtado no dia 11 de agosto de 2025, em São Paulo, e circulava pela região com registro ativo de alerta.

Durante a abordagem, os guardas localizaram com o suspeito um celular, a quantia de R$ 108, além de ferramentas como chave de fenda e chave torque. O homem não possuía Carteira Nacional de Habilitação e possuía antecedentes criminais.

Placa da HR-V era…

Após consulta, foi confirmada a adulteração da placa e a identificação do veículo furtado. O caso foi apresentado no Plantão Policial de Santa Bárbara d’Oeste, onde o indivíduo foi autuado em flagrante por receptação e adulteração de sinal identificador de veículo automotor. O veiculo e os objetos foram apreendidos.

O homem permaneceu à disposição da Justiça.

Mais notícias da cidade e região