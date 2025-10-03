A Igreja Batista do jardim das Nações está de luto. Morreu esta quinta-feira o pastor Adriano. Segundo amigos, era homem compromissado com a Palavra de Deus.

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NM DO WHATSAPP

“Em tempos de tantas heresias e falso evangelho, o pastor Adriano se destacava no esmero com a verdade bíblica. Dia muito triste!”, escreveu o jornalista Vladimir Catarino.

pastor Adriano Nazareth Pinto de Carvalho, presidente da Igreja Batista das Nações

a Igreja Batista das Nações fica no Jardim Europa, em Santa Bárbara d´Oeste

o velório começou às 10 horas, na própria igreja

Mais notícias da cidade e região