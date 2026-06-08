A Copa do Mundo de 2026 é dos humanos e será realizada nos Estados Unidos, Canadá e México, nesse mês de junho, deve movimentar milhões de pessoas em torno de jogos, festas e comemorações que tomam conta das ruas e das casas. No entanto, enquanto os humanos vibram a cada gol, muitos cães enfrentam um cenário de medo intenso provocado pelos fogos de artifício que costumam marcar esses momentos.

O barulho alto e repentino não é apenas um incômodo, mas um gatilho de estresse e pânico para os animais. Como possuem uma audição muito mais sensível, cada explosão pode ser percebida como algo extremamente agressivo. É comum que nesse período os cães tremam, se escondam, latam de forma descontrolada ou até tentem fugir.

Segundo a especialista em comportamento pet Dra Stela Salcedo Amaral, Médica Veterinária Comportamentalista do Nouvet Centro Veterinário, o som dos fogos pode causar uma reação de medo profundo nos cães, levando a comportamentos que indicam sofrimento emocional real. Para ela, esse tipo de resposta é um reflexo direto do instinto de sobrevivência diante de algo que o animal não consegue compreender. Preparar um ambiente seguro dentro de casa faz diferença, com um espaço confortável, objetos familiares e longe de portas ou janelas que ampliem o som. Manter a rotina também é essencial, evitando mudanças bruscas nos horários de alimentação e passeios, o que ajuda a reduzir a ansiedade.

Brinquedos interativos e estímulos positivos podem funcionar como distração nos momentos mais intensos do barulho. Criar uma sensação de normalidade dentro de casa contribui para diminuir o impacto das comemorações externas. Quando os fogos começam, o responsável deve manter a calma, já que os cães percebem o estado emocional das pessoas ao redor. Demonstrar tranquilidade ajuda a reduzir a sensação de ameaça. É importante não punir o animal nem ignorar completamente, mas também evitar exageros que reforcem o medo. Fechar portas e janelas, deixar um som ambiente ligado e oferecer um local onde o cão possa se abrigar, como uma caminha ou caixa adaptada, pode aumentar a sensação de segurança. Em alguns casos, produtos calmantes podem ser utilizados, sempre com orientação veterinária.

Os impactos do estresse vão além do comportamento imediato. Podem surgir problemas de saúde como alterações cardíacas, aumento da pressão arterial, crises respiratórias e distúrbios gastrointestinais. Em situações mais graves, o animal pode se machucar ao tentar fugir ou desenvolver medo crônico de ruídos. Dra. Stela reforça que o estresse repetido pode comprometer a saúde física e emocional ao longo do tempo, tornando essencial que os responsáveis adotem medidas preventivas.

Durante a Copa do Mundo, a comemoração pode e deve ser consciente. Pequenas mudanças de atitude ajudam a evitar o sofrimento de milhares de animais que, ao contrário dos humanos, não entendem o motivo de tanto barulho. Proteger os cães nesse período é mais do que cuidado, é responsabilidade. Enquanto o mundo comemora, eles precisam apenas de segurança, estabilidade e tranquilidade para atravessar esse momento sem consequências duradouras.