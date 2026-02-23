O influenciador paraibano Hytalo Santos e seu marido, Israel Nata Vicente — conhecido como Euro —, foram condenados à pena máxima por exploração sexual de adolescentes e produção de conteúdo pornográfico. As acusações foram negadas pelo “dançarino” em entrevista à TV no fim de 2025.

A defesa de Hytalo Santos reagiu de forma dura após o “influencer” e o marido, Euro, sofrerem a pena máxima. O casal está preso há seis meses em presídio da Paraíba. Para o advogado Sean Kompier Abib, a condenação se baseou em “opiniões pessoais”.

Fala defesa de Hytalo

“É importante a gente deixar aqui muito claras algumas questões. A primeira: há uma sentença que, infelizmente, escolheu ignorar toda a prova dos autos. Condenaram exclusivamente com base em opiniões pessoais. Tudo o que foi produzido, tudo o que foi desconstruído, tudo o que trouxe a verdade dos fatos foi ignorado pela sentença, que preferiu ficar com opiniões mais pessoais e subjetivas do que efetivamente com o que havia ali”, iniciou a defesa.

Para Sean, os relatos de testemunhas também não foram levados em consideração. “Testemunhas que disseram o oposto do que teriam dito no começo, isso não foi considerado. Testemunhas que disseram que os meninos eram ótimas pessoas, que ajudavam, que nunca produziram conteúdo de caráter pornográfico, não exploravam e que, ao contrário, estavam ali ajudando em uma situação muito maior, isso não foi levado em conta”, se posicionou.

