O Conselho Federal da OAB decidiu encaminhar um ofício ao Supremo Tribunal Federal (STF) solicitando a conclusão do Inquérito nº 4.781, conhecido como o inquérito das Fake News.

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NM DO WHATSAPP

No documento, a entidade também requer que não sejam instaurados novos procedimentos com conformação semelhante.

No ofício encaminhado ao presidente do STF, ministro Edson Fachin, a Ordem se manifesta “extrema preocupação institucional com a permanência e conformação jurídica de investigações de longa duração, em especial do inquérito das fake news.

OAB vê outros tempos

Ele foi aberto ainda e 2019, para apurar ataques contra o STF. Segundo a OAB, esse inquérito “nasceu em contexto excepcional” e que, justamente por isso, “sua condução e permanência no tempo reclamam cautela ainda maior, com estrita observância da excepcionalidade que lhe deu origem e dos limites constitucionais que legitimam a atuação estatal”.

Leia Mais notícias do Brasil