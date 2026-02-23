Vereador cobra esclarecimentos sobre cadastro, endereçamento e acesso a serviços essenciais em bairros recentemente regularizados em Nova Odessa

O vereador Marcelo Maito apresentou o Requerimento nº 37/2026 solicitando ao Poder Executivo de Nova Odessa informações detalhadas sobre a situação urbanística, cadastral e de endereçamento dos bairros Jardim dos Lagos e Recanto Ceci, além de outros loteamentos recentemente implantados no município.

De acordo com o parlamentar, moradores relatam dificuldades recorrentes no recebimento de correspondências, encomendas, serviços públicos e até atendimentos de emergência, mesmo havendo CEP atribuído às localidades. O problema estaria relacionado a falhas no reconhecimento dos endereços por sistemas logísticos e à ausência de rotas regulares de entrega.

O requerimento questiona se os bairros estão oficialmente regularizados, se as ruas possuem denominação legal e numeração predial implantada, e se as informações foram encaminhadas aos Correios. Também pede esclarecimentos sobre a integração dos dados com órgãos como IBGE, Receita Federal e concessionárias de serviços públicos.

“Ter CEP não pode significar apenas existir no papel. O morador precisa ser localizado pelo SAMU, pela polícia, pelos Correios e por todos os serviços essenciais. Estamos falando de cidadania básica e dignidade”, destacou o vereador Marcelo Maito.

O documento ainda solicita o cronograma de regularização, os setores responsáveis por cada etapa e eventuais entraves administrativos que estejam impedindo a consolidação dos bairros no cadastro oficial do município.

O documento foi lido na última sessão da Câmara, realizada na quinta-feira (19), e encaminhado ao Poder Executivo.