Segundo o Fundo Monetário Internacional (FMI), 40% dos empregos ao redor do mundo

devem ser impactados pelos efeitos da Inteligência Artificial. Na prática, os efeitos disso podem variar, indo desde desligamentos até a redução na procura de mão de obra, acarretando em salários mais baixos.

No Brasil, o cenário não é diferente. De acordo com um levantamento realizado pela PwC, 31% dos CEOs brasileiros estimam reduzir o número de funcionários em no mínimo 5% em 2024 por causa da implementação da IA generativa para aumentar a eficiência operacional. A pesquisa também alerta que 70% dos entrevistados preveem que a IA vai acirrar ainda mais a concorrência e que, para se destacar, as empresas exigirão novas habilidades de sua força de trabalho.

Para Leandro Torres, CEO da BePRO Institute, startup especializada na formação de talentos na área de Tecnologia, a solução para esse dilema é simples: as empresas precisam investir na capacitação de seus próprios talentos. “A integração entre IA e o desenvolvimento de aplicações não exclui o trabalho manual cognitivo, por isso é preciso que o profissional de TI saiba como instruir a máquina para gerar um bom resultado final”, afirma o executivo.

Leia + notícias de Economia, emprego e mercado

“O investimento em programas de formação de novos talentos, para que esses possam estar habilitados a trabalhar com tecnologias emergentes, precisa estar na agenda de curtíssimo prazo de todas as empresas que querem continuar prosperando e atingindo seus objetivos de negócio”, ressalta.

Ainda neste contexto de gap de talentos, a consultoria McKinsey aponta que 68% dos recrutadores do Brasil têm dificuldade de preencher vagas de nível básico em TI pela falta de profissionais preparados para assumir essas posições. Outro dado preocupante é da Brasscom, que prevê um déficit anual de 530 mil profissionais de TI até 2025.

“Embora o problema do desemprego seja um assunto bastante complexo de se resolver, é certo que as soluções, inevitavelmente, deverão passar por uma ação conjunta e organizada de diversas áreas da nossa sociedade e também por uma boa dose de inovação”, comenta Torres.

Sobre a BePRO Institute:

A BePRO Institute é uma startup dedicada a preencher a lacuna de talentos no setor da tecnologia de informação, oferecendo programas de treinamento para a formação de base de talentos e na capacitação de profissionais que buscam o primeiro emprego ou uma requalificação em TI. A edtech também disponibiliza uma store com cursos subsidiados e skill checks para testar os conhecimentos sobre as plataformas ServiceNow e OutSystems. Para mais informações, acesse o site: https://www.beproinstitute.com/