Previsão para a semana é de queda na temperatura e pancadas de chuva

A previsão do tempo para a semana deve ser de temperaturas mais amenas, com possibilidades de pancadas de chuva no final do dia, de acordo com a Climatempo. Até o próximo sábado (13), as temperaturas máximas devem cair em 6°C.

Para esta segunda-feira (8), a previsão indica temperaturas entre 20°C e 31°C, com possibilidades de pancadas de chuva à tarde. Na terça-feira (9), o quadro se mantém, com temperaturas entre 21°C e 29°C.

A quarta e quinta-feira feira devem ter temperaturas entre 20°C e 29°C, ainda com a previsão de pancadas de chuva à tarde e à noite.

Já para sexta-feira são previstas chuvas a qualquer hora do dia, com temperaturas entre 19°C e 26°C. O sábado deve ser ainda mais ameno, com temperaturas entre 18°C e 25°C e pancadas de chuva à tarde e à noite.

