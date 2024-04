Em Santa Bárbara, 13 vereadores trocam de partido

Encerrada a janela eleitoral, 13 vereadores trocaram de partido

em Santa Bárbara. Ficaram nas legendas eleitas em 2020 Kifu (PL), Carlos Fontes (União), Eliel Miranda (PSD), Bachin (MDB), Isac Motorista (Republicanos) e Casimiro (Podemos).

Até esta segunda-feira, 3 nomes ainda não haviam confirmado para onde iam. Kátia Ferraria deixou o PV e foi para o MDB, Joi Fornasari também deixou o PV e foi para o DC (Democracia Cristã) junto com Tikinho TK e Juca Bortolucci também foi para o PV.

Santa Bárbara não repetiu o que fez Americana de ter o partido do prefeito ‘repleto’ de vereadores. O PL ficou com 3 nomes na cidade, mesmo tanto do MDB do ex-prefeito Dênis Andia.

O PSD, que deve ter o novato Eliel Miranda como candidato a prefeito, ganhou o presidente da Câmara Paulo Monaro, que era do MDB. O PV perdeu 4 nomes, Juca, Kátia, Celso Ávila e Joi, mas ganhou Esther Moraes, que era do PL.

O PSB foi o único partido de esquerda, além do PV da Federação, com vereador. Carlão Motorista deixou o Republicanos e embarcou no time do vice presidente Geraldo Alckmin.

