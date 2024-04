IA e o novo modelo de negócio para consultorias

O avanço e desenvolvimento da tecnologia transforma as relações sociais, e claro, a interação entre consumidores e empresas. No entanto, as mudanças também trazem a necessidade de um “update”. Nesse contexto, as consultorias empresariais, sobretudo, enfrentam constantes desafios para se manterem relevantes em um ambiente de negócios em constante evolução. Com a crescente adoção da inteligência artificial em diversos setores, surge uma oportunidade única para se reinventarem e oferecerem serviços mais eficientes e inovadores aos seus clientes.

A principal vantagem de uma consultoria que adota a IA diz respeito à capacidade de processar e analisar grandes volumes de dados para filtrar informações. Por exemplo, um serviço especializado em varejo pode centralizar relatórios e análises de anos anteriores em uma base de conhecimento alimentada pela tecnologia e, com isso, gerar dados mais precisos sobre hábitos de consumo em cada região, filtrando por meses, semanas ou até por datas específicas.

Além disso, a IA pode ser aplicada em várias atividades do dia a dia das consultorias, como na geração rápida de apresentações (PPT) e no monitoramento em tempo real de tendências relevantes para os clientes. Pensando em um e-commerce, o uso de IA pode cruzar hábitos de consumo com tendências em real time das redes sociais e, na ponta final, recomendar produtos específicos para o consumidor quando ele acessar a plataforma.

Desafios e estratégias para implementação em Consultoria

Mesmo diante de múltiplos benefícios, a adoção da inteligência artificial não acontece sem desafios. Um dos maiores obstáculos é educar os consultores sobre as vantagens e aplicações dessa tecnologia. Muitas vezes, os profissionais resistem às mudanças ou não entendem completamente como podem melhorar os processos de trabalho.

Além disso, têm receio de que uma implementação bem-sucedida de IA represente o fim de seu emprego, quando, na verdade, é o oposto. Portanto, é essencial investir na formação e conscientização sobre o potencial da IA para otimizar as atividades diárias dos colaboradores.

As consultorias também precisam revisar processos internos e identificar casos de uso relevantes para a IA. As consultorias também devem entender que não existe “uma” IA, ou seja, há inúmeras ferramentas segmentadas na área. Portanto, selecionar as que são mais adequadas às necessidades específicas é fundamental. Essa seleção também pode incluir a implementação de uma variedade de tecnologias, como chatbots, sistemas de análise de dados e algoritmos de machine learning.

Sendo assim, ao aproveitar os benefícios da IA e colocar em ação estratégias eficazes de integração, as consultorias podem oferecer serviços mais eficientes, personalizados e inovadores aos seus clientes, posicionando-se como líderes no setor.

*Adilson Batista é fundador da Adbat, consultoria de transformação de negócios, e especialista nas áreas de marketing e inteligência artificial – e-mail: adilsonbatista@nbpress.com.br.

