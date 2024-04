Prefeito Chico vistoria obras da nova praça da Avenida Brasil

O prefeito de Americana, Chico Sardelli, vistoriou nesta terça-feira (9) as obras de construção da nova praça da Avenida Brasil, localizada na altura do número 750, onde ficava o antigo Kioske do Koko. O espaço contará com moderna academia ao ar livre e espaço para atividades físicas diversas. Os trabalhos são executados pela Secretaria de Obras e Serviços Urbanos, conforme projeto da Secretaria de Planejamento.

A etapa de concretagem da área já foi finalizada, com a aplicação de concreto estampado nos passeios interno e externo, enquanto o serviço de instalação da rede elétrica segue em andamento.

“Muito contente com o andamento das obras aqui neste novo espaço, que vai ampliar as opções de exercícios físicos para a nossa população que frequenta a Avenida Brasil. Teremos aqui, em um cartão-postal da nossa cidade, uma estrutura moderna e bem equipada para promover ainda mais saúde e bem-estar”, destacou o prefeito Chico.

O chefe do Executivo esteve no local acompanhado do vice-prefeito Odir Demarchi e dos secretários municipais Diego Guidolin (Planejamento), Adriano Alvarenga Camargo Neves (Obras e Serviços Urbanos), Fabio Renato de Oliveira (Meio Ambiente) e Leon Botão (Comunicação e Tecnologia da Informação).

“A Avenida Brasil é um dos locais mais frequentados para caminhadas e corridas em Americana e, por isso, já é referência para os praticantes de esportes. Essa nova praça vai oferecer uma maior diversidade de atividades para esses frequentadores, com qualidade e segurança”, ressaltou Odir.

A obra vai compreender a instalação de três equipamentos de academia ao ar livre (duas estações de musculação em aço inox e uma multiestação de calistenia), implantação de espaço específico para demais atividades físicas, mobiliário urbano (bancos e lixeiras), bicicletário, bebedouro, canteiros de grama, construção de rampa de acessibilidade com piso tátil e instalação de iluminação de LED. A vegetação existente no local deverá ser mantida.

“Será uma praça muito bem estruturada, com aparelhos modernos e um espaço que vai integrar toda a comunidade, além de incentivar a prática de esportes. Estamos acompanhando de perto os trabalhos e esperamos entregar à população o mais rápido possível”, comentou o secretário de Planejamento, Diego Guidolin.

“Tenho certeza que este espaço, em uma das avenidas mais movimentadas da cidade, será muito frequentado pelas famílias americanenses e pelos atletas que se exercitam por aqui. É mais uma revitalização que chega para agregar os investimentos em esporte e lazer realizados pela administração”, acrescentou o secretário de Obras e Serviços Urbanos, Adriano Alvarenga Camargo Neves.

A construção da praça é custeada pela Prefeitura de Americana por meio do Fundo Municipal de Desenvolvimento Urbano (FMDU), que conta com recursos oriundos de taxas aplicadas em novos empreendimentos e dotação orçamentária, reservados para execução de obras de infraestrutura, saneamento e mobilidade urbana. Os equipamentos da academia ao ar livre foram provenientes de doação.