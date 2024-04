A Prefeitura de Santa Bárbara d’Oeste convocou mais 20 profissionais aprovados em concurso público para atuarem nas áreas de Meio Ambiente. O objetivo é ampliar e qualificar ainda mais os serviços prestados ao cidadão barbarense.

Foram convocados agente de administração, ajudante de serviços gerais, assistente social, biólogo e veterinário. O edital de convocação será publicado no Diário Oficial do Município (Jornal Diário de Santa Bárbara) e no site oficial do Município (www.santabarbara.sp.gov.br).

Os profissionais convocados devem comparecer até a próxima segunda-feira (15/4), das 9 às 16 horas, munidos de documentos pessoais no Departamento Pessoal da Prefeitura, situado à Avenida Monte Castelo, 1.000 – 3º Andar – Jardim Primavera. O não comparecimento até a data e horário acima implicará desistência do mesmo.

Com o chamamento desta terça-feira (9), somente nos últimos 30 dias, a Administração Municipal do prefeito Rafael Piovezan já convocou 98 novos profissionais aprovados em concurso público para atuarem nas funções de agente de administração, ajudante e auxiliar de serviços gerais, assistente social, biólogo, dentista, enfermeiro, enfermeiro estratégia da família, engenheiro civil, engenheiro elétrico, farmacêutico, médicos urologista, generalista, endocrinologista, ginecologista e obstetra, ultrassonografista, endoscopista, pediatra, infectologista pediátrico, psiquiatra, urologista e vascular ecografista doppler, nutricionista, orientador socioeducativo, técnico em enfermagem, técnico em saúde bucal e veterinário.